Abete: "Rinnovo Prandelli? E' il giorno giusto"

14:53 - Aria di rinnovo in casa Italia a pochi giorni dalla partenza per il Mondiale in Brasile. A tenere banco, in attesa della lista ufficiale dei 23 convocati, è il futuro di Prandelli alla guida della Nazionale. "Siamo fiduciosi - ha dichiarato il presidente della Figc Giancarlo Abete -. Oggi sarà una giornata positiva. La stretta di mano tra noi c'è già stata, manca solo la formalizzazione di quanto è già stato definito. Il problema non esiste".

Poco più di una formalità, dunque, la firma di Prandelli sul rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2016, dopo gli Europei. E si attende l'annuncio di ora in ora da Coverciano, dove il presidente Abete è arrivato in mattinata per incontrare la Nazionale e il ct. Prandelli parla alle 14: e annuncerà la firma del contratto.

Prandelli e la Figc avevano raggiunto l'intesa alla fine di marzo. La formalità della firma però si è protratta per due mesi, un po' per la stesura dettagliata del contratto, al riparo dagli eventi brasiliani, un po' per le ripetute voci che hanno meso Prandelli al centro del progetto-Juve (senza Conte) e Milan.

Non ci saranno comunque brutte sorprese per il presidente della Figc Giancarlo Abete che in occasione dello "Sponsor Day" è tornato sulla questione: "Oggi è la giornata buona per la firma di Prandelli, che è solo una formalità. Tra me e lui c'è già stata una stretta di mano e quindi manca solo la formalizzazione di quanto già definito. Parlerò ancora col nostro ct, ma quello della firma è un problema che non esiste".