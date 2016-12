Abete: "La Curva della Juve rispetti Mariella Scirea e il ricordo di suo marito" 

18:07 - ''Questa mi sembra ovviamente un'invasione di campo. Penso sia naturale che in primis la signora Scirea voglia tenere alto il nome e l’immagine di suo marito che ha onorato il calcio italiano a 360 gradi con la maglia della Juve e dell’Italia''. Così il presidente della Figc, Giancarlo Abete, ha voluto commentare il comunicato con cui i Drughi, gruppo di tifosi bianconeri che occupano la curva sud dello Juventus Stadium, hanno intimato alla vedova Scirea di non utilizzare il cognome del marito dopo che questa aveva minacciato di toglierlo al settore dello stadio da cui più volte sono provenuti cori razzisti. ''Sono stato due volte in Polonia a visitare il luogo dove Gaetano è deceduto" ha rivelato il numero uno del calcio italiano a margine dell'annuncio del vincitore del Premio Bearzot. "Oggi tra l’altro c’è l’obiettivo della Federazione di un ricordo specifico di Scirea in quel luogo perché ha onorato il nostro mondo come giocatore e uomo. Merita il massimo rispetto e questo dovrebbero ricordarlo coloro i quali hanno l’opportunità di essere in un luogo dello stadio che lo ricorda''. Ancora più duro il commento di Dino Zoff: "Si è superato ogni limite. Mi sembra si stia esagerando: penso che si debba chiudere qui e passare ad avere un comportamento più appropriato. La signora ha solo voluto mandare un invito ad abbassare i toni, invece èstato strumentalizzato".

ABETE: "SU BALOTELLI TROPPE ASPETTATIVE"

Dal "caso Scirea" a quello Balotelli, nel mirino della critica dopo l'eliminazione del Milan in Champions: "Non penso che in questo momento il problema di Mario Balotelli sia legato agli atteggiamenti. Anche in alcune partite recenti, il problema è stato legato all'aspettativa di un contributo maggiore in termini di capacità di incidere sulla partita. Chiaramente a una persona come Balotelli che spesso è in grado potenzialmente di poter fare la differenza - ha continuato Abete - si chiede che la faccia più volte". Il presidente ha fatto suo quindi l'avvertimento del ct Prandelli che ieri ha detto che in vista del Mondiale in Brasile "l'unico sicuro del posto è Buffon". ''Su questi versanti il ct sta stimolando tutti - ha aggiunto il numero uno della Figc - lo ha fatto spronando a dare il massimo, perché poche persone hanno la garanzia di Brasile 2014. Mancano pochi mesi, bisogna dare il massimo e arrivarci con condizione, spirito e concentrazione giusti. Poi il tecnico farà le sue scelte quando sarà il momento, questo vale per tutti. Poi c'e' Buffon che fa storia a se".

ABETE: "VOLONTA' CHIARA DI CONTINUARE CON PRANDELLI"

''Sul rinnovo di Prandelli le situazioni sono chiarissime, c'è una posizione della federazione che è proiettata al rafforzamento del rapporto con il ct e dare continuità a prescindere dal risultato in Brasile 2014, perché bisogna fare una programmazione che vada al di là del singolo risultato. Abbiamo preso l'impegno entro il mese di marzo di sciogliere questo tipo di nodo andando a trasferire le nostre volontà condivise. C'è stima e fiducia nella persona - ha concluso Abete - per quello che ha fatto lui e il suo staff in termini tecnici e valoriali che comunque sono anche questo un valore importante del calcio italiano''.