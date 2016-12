Abete: "Con Prandelli c'è la volontà di continuare insieme"

19:47 - Giancarlo Abete ha provato a fare chiarezza sul futuro del ct Cesare Prandelli. "Non c'è ancora un appuntamento fissato ma c'è fiducia da parte nostra che possa continuare il percorso in azzurro" ha spiegato il presidente federale. Poi continua: "Non c'è una data, ma tramite diversi messaggi ho avuto la percezione che possa restare, comunque vada il Mondiale". "Ma vorremmo definire tutto prima di partire per il Brasile" ha concluso Abete.

Il numero uno della Federazione, a margine di un incontro a Coverciano tra dirigenti, allenatori e arbitri di Serie B, ha confermato il riavvicinamento con il commissario tecnico: "Prandelli ha apprezzato la nostra volontà di verificare il progetto tecnico e questo è già un bel passo avanti".

Abete viene anche chiamato a rispondere sulla possibile convocazione di Antonio Cassano: "Sta consolidando prestazioni positive e sono contento per lui, d'altronde conosciamo le sue grandi qualità e le sta mostrando insieme al Parma- poi prosegue- Ma sua una sua possibile chiamata per i Mondiali lascio la più ampia libertà a Prandelli, che segue tutti i calciatori con grande attenzione e ha già dato in proposito qualche prima risposta".

Infine qualche parola anche su Giuseppe Rossi reduce dal positivo controllo al ginocchio che ha riacceso le speranze di vederlo con la maglia azzurra in Brasile. "Mi sembra siano arrivati segnali importanti, speriamo che si consolidino, lui è un valore aggiunto e l'auspicio è che rientri presto- ha spiegato Abete, che poi avvisa- Ricordiamo cosa successe ai Mondiali in Sudafrica senza due campioni come Pirlo e Buffon".