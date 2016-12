A-League: Sydney e Del Piero ai playoff 

14:37 - Il Sydney ce l'ha fatta e ci sarà nei playoff dell'A-League: prima volta per Del Piero dopo la delusione dello scorso anno. Per gli Sky Blues è decisiva la vittoria per 2-1 contro il Perth Glory per qualificarsi alla post-season da quinti. Gara tirata con gli azzurri che sono passati in vantaggio al 38' con Terry Antonis su assist di Alex, ma poi hanno subito il pareggio Griffiths. Al 93' magia di Del Piero e gol di Garcia della vittoria.

Definite così le squadre che parteciperanno ai playoff con Brisbane Roar, Western Sydney, The Mariners, Melbourne Victory, Sydney FC di Del Piero e Adelaide United.

Il gol arrivato al 93' grazie a bellissimo pallonetto di Del Piero a servire Garcia è importantissimo per gli Sly Blues che così salgono al quinto posto e possono giorcarsi la post-season con qualche speranza in più.