A-League, playoff: Sydney ko al 92', che beffa per Del Piero

16:24 - Si chiude con una beffa atroce la stagione del Sydney Fc e, forse, anche la carriera di Alessandro Del Piero. Gli Sky Blues escono ai quarti dei playoff di A-League, sconfitti 2-1 dal Melbourne Victory: decide una rete al 92' del brasliano Guilherme Finkler, che sigilla la vittoria dopo il botta e risposta tra Thompson e Ryall. Adesso la palla passa in mano all'ex capitano juventino, che deve decidere se appendere o meno le scarpette al chiodo.

All'Etihad Stadium, casa del Melbourne Victory meglio classificata rispetto al Sydney in regular season, i ritmi sono subito alti, con i padroni di casa intenzionati a imporre il proprio gioco. Al 19' così Thompson riceve il perfetto assist d'esterno di Troisi e va in rete con un diagonale destro imprendibile. La reazione degli Sky Blues arriva puntuale: minuto 34, Del Piero serve sulla sinistra Abbas che mette dentro un cross basso sul quale Ryall non perdona. All'intervallo è 1-1. In avvio di ripresa è ancora il Sydney ad andare vicino al gol, ma sul colpo di testa di Jurman si esalta l'estremo difensore Coe che mette in angolo con un prodigioso riflesso. A dieci minuti dalla fine Del Piero ci prova su calcio piazzato ma il suo colpo preferito finisce alto. Ecco così la beffa in pieno recupero: Traore scodella da sinistra per Guilherme Finkler che con un mancino al volo insacca sul primo palo e spedisce il Melbourne Victory in semifinale dove affronterà gli Wanderers.