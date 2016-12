A-League: il Sydney riacciuffa l'Adelaide

23:38 - Il Sydney di Del Piero strappa un pareggio per 2-2 in casa dell'Adelaide. Pinturicchio non brilla ma gli uomini di Farina, in 10 per buona parte della ripresa, strappano un punto prezioso che li porta al terzo posto dell'A-League a quota 19 insieme a Melbourne e Central Coast in piena corsa play-off . Il Sydney, avanti con Despotovic, viene raggiunto e superato da Ferreira e dal rigore di Barker-Daish. Gameiro agguanta il pari nel finale.

All'8' crolla il muro difensivo dell'Adelaide che durava da tre partite: Despotovic viene pescato da uno splendido filtrante di Garcia, si libera di Zullo e piazza il pallone alle spalle dell'incolpevole Galekovic. I padroni di casa, però, scossi dal gol del Sydney, cominciano a macinare gioco mettendo in seria difficoltà la difesa della squadra di Del Piero. Al 23' arriva il pareggio dell'Adelaide: Lustica pesca Ferreira che, tutto solo in mezzo all'area, calcia col piatto al volo il pallone che colpisce palo e portiere del Sydney prima di terminare la sua corsa in fondo al sacco. Al 37' Adelaide vicino al raddoppio con Petkovic che colpisce la parte alta della traversa con un tiro da fuori area. Nel primo tempo Del Piero non riesce ad entrare nel vivo del gioco e così si va all'intervallo sull'1-1.



A inizio ripresa bella azione del Sydney nata da un lancio lungo di Del Piero per Galekovic che si gira e serve Despotovic: l'autore della prima rete calcia di destro da lontano ma il pallone viene deviato dal portiere dell'Adelaide. Al 65' grande conclusione di Bojic deviata in angolo da Galekovic. Quattro minuti più tardi, però, il Sydney resta in 10 per la doppia ammonizione di Nick Carle. I guai con l'arbitro per il club di Del Piero non finiscono qua: al 71' Jurman trattiene leggermente Costa che crolla in area, rigore per l'Adelaide. Dal dischetto Barker-Daish non sbaglia per il 2-1 dei padroni di casa. Coach Frank Farina è costretto a togliere tra gli applausi dello sportivissimo pubblico di Adelaide Alessandro Del Piero, autore di una prova non esaltante. Ma quando ormai il risultato sembrava compromesso, il Syndey trova all'81' il pareggio con un colpo di testa vincente di Gameiro su cross dalla sinistra di Petkovic. Lo stesso attaccante 3 minuti più tardi si trova a tu per tu col portiere avversario ma sbaglia il match point. La gara si chiude così sul 2-2 finale.