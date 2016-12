A-League: il Sydney perde ancora, è crisi

12:48 - Si è aperta ufficialmente la crisi in casa Sydney. La squadra di Del Piero è stata sconfitta per 3-0 in casa dall'Adelaide e ha rimediato la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite di A-League. Partita subito in salita per la squadra allenata da Frank Farina, sotto di due reti dopo meno di mezz'ora per le reti di Djite (16') e Ferreira (27'). Nella ripresa arriva anche il tris dell'Adelaide, firmato da Neumann al minuto 81.

All'Allianz Stadium ad aprire le danze è Djite che al 16’, ben imbeccato da un assist di Fabio Ferreira, insacca con un sinistro sporco da distanza ravvicinata. E' lo stesso portoghese a raddoppiare al 27’, prima del definitivo tris di Neumann all'81': per il Sydney è notte fonda. E anche per Alessandro Del Piero, che nel secondo tempo è andato vicino al gol dapprima con una punizione dal limite dell’area finita alta, poi con una serpentina che lo ha portato al tiro, fermato soltanto da un intervento del portiere avversario. Ora il Sydney deve guardarsi le spalle: Perth, Wellington e Newcastle insidiano il sesto posto, l'ultimo che vale i playoff.