A-League: il Sydney di Del Piero torna a sorridere

11:17 - Dopo quattro sconfitte in cinque gare, torna a sorridere Del Piero e il suo Sydney, che supera per 2-1 il Perth Glory. Gli 'Sky Blues' passano al 17' con Despotovic, che batte il portiere avversario con un tocco di esterno destro su assist in profondità dell'ex capitano della Juve. Al 65' il raddoppio di Antonis con un gran sinistro a giro. Quattro minuti dopo la rete del Perth con Griffiths. Il Sydney chiude in 10 per rosso a Calver nel finale.

Salva dunque per il momento la panchina di mister Farina. Con questa vittoria il Sydney vola a quota 25 punti in classifica e agguanta il sesto posto, quindi la zona playoff.