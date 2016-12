A-League: esce Del Piero e il Sydney perde il derby

19:10 - Continua il periodo nero del Sydney FC. Gli Sky Blues perdono 1-0 il derby con gli Wanderers, valido per 14.a giornata di A-League, e inanellano così la terza sconfitta nelle ultime quattro partite. Decide una rete di Santalab nel finale, pochi minuti dopo la sostituzione di un opaco Alessandro Del Piero. In classifica gli uomini di Farina, a secco di successi da quasi un mese, scivolano al settimo posto, ai margini della zona playoff.

Avvio di gara equilibrato al Pirtek Stadium, con gli Wanderers pericolosi con Juric e Bridge, ma il Sydney controlla senza troppi affanni. Del Piero si fa vedere al 16' con due dribbling in area e una conclusione che Covic para in due tempi. Al 35' sono ancora i padroni di casa ad andare vicini al gol con un tiro di Bridge che colpisce la base del palo ed esce. Gli Wanderers prendono campo e al 44' colpiscono addirittura una doppia traversa: prima Hersi con una parabola da 35 metri, poi Juric conseguente ribattuta. Nella ripresa il Sydney appare più ordinato, comanda il possesso palla, crea poco ma concede meno spazi. Del Piero esce all'80' e sette minuti più tardi, quando tutto sembrava portare verso pari a reti inviolate, arriva il gol di Santalab, abile ad avventarsi per primo su un tiro deviato di Hersi.