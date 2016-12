A-League: Del Piero gol, Sydney al terzo posto

14:41 - Gol e assist per Alessandro Del Piero nella vittoria del Sydney Fc sul campo dei Newcastle Jets. Gli Sky Blues si impongono 2-0 nella 20.a giornata della A-League australiana e si portano al terzo posto in classifica a quota 28 punti. L'ex capitano della Juventus calcia il corner da cui scaturisce l'1-0 firmato da Ognenovski al 60' e al 73' si procura e realizza il rigore che chiude i conti. Diventano così otto i centri in campionato di Alex.

Per il Sydney una vittoria che dà morale, ottenuta contro un avversario che occupa il terzultimo posto della graduatoria ma capace solo sei giorni fa di fare il colpaccio sul campo della capolista Brisbane, battuta 1-0. Il secondo successo di fila consente a Del Piero e compagni di fare un significativo balzo in classifica: il Sydney ora è terzo a -3 dai Wanderers e a -10 dal Brisbane. Gli Sky Blues torneranno in campo il primo marzo sul campo dei Central Coast Mariners.