"Vidal sarà pronto per i Mondiali"

18:44 - Arturo Vidal sarà disponibile per i Mondiali. Lo ha assicurato il responsabile medico della Juve, Fabrizio Tencone. "Arturo ha lasciato Torino con il ginocchio in ottime condizioni dopo l'operazione - ha detto - ora lo valuteranno i medici della nazionale cilena". "Dal punto di vista medico - ha aggiunto - non c'è stato alcun ritardo: sarebbe stato un errore operarlo subito. E' stato corretto gestire non chirurgicamente subito il problema al menisco".

E ancora: "Nel momento in cui il dolore è diventato limitante si è deciso per la parte chirurgica". Come la scorsa settimana, oggi a Vinovo Antonio Conte ha lasciato spazio ai suoi collaboratori durante l'incontro con i media alla vigilia dell'ultima partita del campionato. Il tecnico si è accomodato in platea accanto ai giornalisti per ascoltare la conferenza dei componenti dello staff medico.