14:35 - Fumata... nerazzurra: "Pazza Inter" può tornare a risuonare a San Siro. Torna l'inno tanto amato dai tifosi dopo che è stato raggiunto, in extremis, un accordo con Rosita Celentano, figlia di Adriano, per i diritti. Il nuovo esordio sarà domani contro il Sassuolo. La Curva Nord sarà chiusa per squalifica, ma comunque sarà una festa. I tifosi potranno cantare a squarciagola sulle note di "Pazza Inter".