"Il Milan riscatterà Taarabt"

10:26 - Taarabt, rivelazione del Milan di Seedorf. E milanista anche in futuro. Il dubbio di queste settimane, riscattarlo o no?, pare svanire in queste ore dinanzi alle rivelazioni di Franco Morabito, agente Fifa e che ha condotto la trattativa a gennaio fra i due club e il giocatore. A Fantagazzetta.com ha detto: "C'è un accordo tra il Milan e il Fulham, secondo il quale il Milan riscatterà Taarab a fine stagione a un prezzo diciamo simbolico, 3-4 milioni di euro".

Aggiunge Morabito: "Adel è una delle poche note liete della stagione milanista. Ha qualità innate e si è subito inserito.Io non avevo dubbi".