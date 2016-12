"Il Milan di Honda". Non solo Taarabt e Rami

18:56 - Che fine ha fatto Keisuke Honda? C’era anche lui in campo a Marassi, meglio ribadirlo. Dove ha gioocato la sua miglior partita da quanto è al Milan. Ma fra le prodezze di Taarabt, la difesa e i gol di Rami, quest’aria nuova dentro il Milan di Clarence Seedorf, del giapponese simbolo del calcio asiatico e arrivato al Milan con tante attese e speranze, tecniche e non solo, si sono perse un po’ le tracce. Calcistiche e mediatiche.

Seedorf se lo tiene stretto, Galliani appena può ne parla come si deve (bene), lui è un tipo un po’ introverso e in suo soccorso è arivata anche Barbara Berlusconi, vicepresidente del club, che ha concesso una intervista a Vogue Japan parlando –fra le tante cose- proprio di Honda.

"Noi crediamo che lui sia un giocatore in grado di fare la differenza. Avevamo bisogno di un trequartista che fosse adattabile da un punto di vista tattico. Il Milan ha seguito Honda per un po' e lui è un giocatore che risponde a questa esigenza. Oltre a questo in pochi giorni è diventato un punto di riferimento per gli altri giocatori nello spogliatoio".

Questo è il quadro dipinto attorno a Honda. Nel Milan non è affatto uno qualunque.