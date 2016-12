"Guarin è triste. Ma è un'ingiustizia" 

16:33 - E’ un po’ l’uomo del giorno, Fredy Guarin. La dannazione interista. E FCInterNews.it ha sentito il suo procuratore, Marcelo Ferreyra, per capire il momento del colombiano. "E’ un po’ triste per quello che è accaduto ieri. Ci sono sempre dei dubbi su di lui e questa mi pare una grande ingiustizia".Il nuovo contratto, appena firmato. "Con la dirigenza dell’Inter c’è molta fiducia, fra loro, me e Fredy. Quel rinnovo è stata una grande gioia, ne parlavamo da un anno".

La Juventus? "E’ stata una trattativa fra le due società: Né io né Fredy abbiano avuto voce in questa trattativa”. Il futuro? “Noi non cerchiamo altre strade. Mi auguro che dopo l’errore di Livorno possa sentire la fiducia di tutto l’ambiente, dai compagni allo staff tecnico".