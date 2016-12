Youth League, ottavi di finale: Chelsea-Milan e Real Madrid-Napoli

17:39 - Sorteggiati anche gli accoppiamenti tra le sedici rimaste nella Youth League. Il Milan di Filippo Inzaghi volerà a Londra per sfidare i coetanei del Chelsea mentre il Napoli se la vedrà con i pari età del Real Madrid, in Spagna. Entrambe le formazioni italiane non erano teste di serie dell'urna di Nyon dopo aver passato i rispettivi gironi entrambi al secondo posto: i rossoneri dietro al Barcellona, i partenopei subito dietro all'Arsenal.

Gli ottavi si giocheranno tra il 18 e il 25 febbraio e i quarti tra l'11 e il 19 aprile. Qualora il Milan dovesse passare il turno affronterebbe ai quarti di finale la vincente tra Schalke 04 e Real Sociedad. Invece, se arrivasse in semifinale, troverebbe una tra Barça, Copenaghen, Arsenal o Schahktar Donetsk. Ottavi e quarti di finale si giocheranno in gara unica mentre le ultime quattro giocheranno una sorta di "final-four" a Nyon tra l'11 e il 14 aprile.

INZAGHI: "GRANDE EMOZIONE AFFRONTARE IL CHELSEA"

Pippo Inzaghi ha così commentato il sorteggio di Youth League: "Sarà una bella emozione per i miei ragazzi, io penso sempre e solo a quello, alla loro crescita. Dopo il Barcellona, affrontiamo il Chelsea, una squadra che ha fatto 18 punti nel Girone con 18 gol segnati e 1 subìto. Ma è importante -ha continuato l'allenatore della Primavera rossonera- misurarsi con Settori giovanili all'avanguardia, come quelli inglesi. Nella partita secca può sempre succedere di tutto, ma è chiaro che giochiamo una gara sul loro campo e sono fortissimi, forse poteva essere meglio andata e ritorno. Ma non pensiamoci, sono contento e sarà una bella esperienza per i ragazzi e per tutti noi".