Youth League: Milan, bel pareggio a Barcellona

10:41 - C'è un Milan che sorride. Nella quarta giornata di Youth League, la Primavera di Pippo Inzaghi sfiora il colpaccio a Barcellona: finisce 1-1 al Mini Estadi. I giovani rossoneri passano in vantaggio al 17' con un siluro di Cristante, ma i blaugrana premono e all'80' trovano il pari con Godswill. Il Milan sale a quota 7 punti in classifica e approfitta della sconfitta del Celtic in casa dell'Ajax: qualificazione vicina.

Solo buone notizie dal pomeriggio di Youth League per i rossoneri: prima il 2-1 con cui l'Ajax stende il Celtic fornendo certezze di classifica al Milan (ora olandesi e scozzesi, rivali in chiave secondo posto, sono appaiati a quota 3 punti), poi la confortante prova del Mini Estadi. Sorprendente, per certi versi, perché dopo il 6-2 interno dell'andata in pochi si aspettavano che la squadra di Inzaghi potesse tornare con un punto da Barcellona. Eppure a 10 minuti dalla fine i giovani rossoneri sono avanti grazie al siluro da 25 metri di Cristante al 17'. I blaugrana premono e meritano il pareggio, che si concretizza all'80' grazie a Godswill, abile a sfruttare un grave errore del portiere Andrenacci. Il prossimo turno vedrà il Milan di scena a Glasgow, la qualificazione matematica può arrivare anche con un pari.