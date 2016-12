West Ham: Tomkins arrestato per aggressione a poliziotto

10:49 - Il difensore del West Ham James Tomkins è stato arrestato nella notte di domenica per aggressione ad un agente di polizia al termine di una notte brava in una discoteca di Brentwood, cittadina nella contea dell’Essex. Il 24enne stopper del club londinese, accusato anche di ubriachezza molesta, ha passato poche ore in cella prima di essere rilasciato per cauzione: dovrà comparire di fronte alla corte di Basildon il 9 gennaio. Questa la ricostruzione dell'accaduto da parte dei giornali inglesi: il giorno dopo la sconfitta contro il Manchester United, Tomkins ha passato una serata nel nightclub Sugar Hut di Brentwood.

Già a mezzanotte e mezza, però, lo staff del locale ha dovuto chiamare la polizia in quanto il ragazzo, visibilmente ubriaco, infastidiva il personale. All'arrivo degli agenti, Tomkins è entrato in contatto con un poliziotto e poi ha resistito all'arresto. Il nuovo anno, per lui, si aprirà con il processo.