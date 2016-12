Watford, ufficiale: Giuseppe Sannino è il nuovo tecnico

16:46 - Giuseppe Sannino è il nuovo tecnico del Watford. Dopo le voci, arriva l'ufficialità sul sito del club di proprietà della famiglia Pozzo. L'ex tecnico di Siena, Palermo e Chievo prende il posto di Gianfranco Zola, che si è dimesso nei giorni scorsi. Ad attenderlo un compito non certo semplice. L'obiettivo è la promozione in Premier League, sfiorata meno di un anno fa, ma la squadra è reduce da cinque sconfitte consecutive.

Ufficializzati anche i nomi dei collaboratori. Accanto a Sannino lavoreranno Francesco Troise, Giovanni Cusatis e Paolo De Toffol. Entusiasta della nuova avventura il tecnico: "Tornare subito in campo per me è importante". Poi subito un pensiero all'ex allenatore del club: "Zola ha fatto un bel lavoro con questi ragazzi, adesso io sto entrando in campo per il primo allenamento. Devo iniziare a conoscere i giocatori, solo dopo potremo parlare di tattica, moduli e schemi".



In squadra Sannino troverà molti nomi noti del calcio italiano. "Per me era importante tornare subito in campo. E' arrivata questa chiamata e ho detto subito sì, Londra è una città in cui tutti vorrebbero lavorare - ha spiegato il nuovo tecnico -. Io sono l'allenatore del Watford, non dei giocatori italiani. Sto già iniziando a prendere confidenza con l'ambiente e sabato avremo già la prima sfida di campionato".