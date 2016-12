Watford: Gianfranco Zola si è dimesso

20:04 - Gianfranco Zola non è più l'allenatore del Watford. Il tecnico ha infatti rassegnato le proprie dimissioni. Sedeva sulla panchina del club inglese, di proprietà dei Pozzo, dall'estate del 2012. L'annuncio ufficiale è apparso sul sito ufficiale della società che milita in Championship. A spingere Zola all'addio sono stati i cattivi risultati ottenuti dalla squadra: lo scorso sabato è arrivata la quinta sconfitta casalinga consecutiva in campionato.

Gli Hornets non vincono da nove partite (quattro pareggi e cinque sconfitte) e in Championship sono precipitati al 13/esimo posto a -8 punti dalla zona play-off.

Zola ha annunciato le dimissioni da manager con una lettera aperta pubblicata sul sito del club. L'uscita di scena del tecnico italiano è stata accettata dai dirigenti di Vicarage Road. "Penso che sia nel migliore interesse del club che venga concessa a qualcun altro la possibilità di raddrizzare la situazione - si legge nella lettera -. Non è stata una decisione nè facile nè rapida ma credo che sia giusto così. E' stato un privilegio e un piacere servire questa società e desidero augurare ogni successo ai suoi giocatori e tifosi".

L'ex giocatore, tra le altre, di Parma e Cagliari potrebbe però ben presto tornare ad allenare una squadra inglese. Nelle ultime ore il suo nome è stato infatti accostato alle panchine di Tottenham e West Bromwich Albion.