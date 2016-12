Vincono Uruguay e Colombia: spettacolo di Cavani e Yepes 

09:56 - Cavani e Yepes mettono nei guai l'Italia. Le vittorie di Uruguay e Colombia sono una mazzata per la Nazionale di Prandelli che certamente non sarà testa di serie ai prossimi Mondiali. L'ex Napoli è stato decisivo nel 3-2 della Celeste sull'Argentina priva di Messi. Mentre il difensore dell'Atalanta ha rubato la scena a J. Martinez con la doppietta che ha steso 2-1, in rimonta, il Paraguay. Espulso Guarin al 32' per due gialli in quattro minuti.

L'Uruguay ha battuto 3-2 l'Argentina, ancora una volta senza Leo Messi, risultato che non permette alla squadra del 'Maestro' Tabarez di qualificarsi in modo diretto alla fase finale dei mondiali: gli uruguaiani dovranno infatti vedersela nello spareggio con la Giordania. A segnare per l'Uruguay nella partita giocata al 'Centenario' di Montevideo sono stati Christian Rodriguez (6'), Luis Suarez (34', rigore) ed Edinson Cavani (49'), mentre Maximiliano Rodriguez è stato l'autore di entrambe le reti della 'Seleccion' di Buenos Aires (14' e 41'), che era già qualificata per la fase finale dei mondiali. Nell'Argentina scesa in campo senza alcuni dei suoi 'big' (oltre a Messi, Angel Di Maria, Sergio Aguero e Gonzalo Higuain) il comparto offensivo si è dimostrato all'altezza della situazione, soprattutto grazie a Rodriguez e all'interista Rodrigo Palacio. La squadra allenata da Alejandro Sabella ha invece confermato gli ormai consueti problemi in difesa, dei quali l'Uruguay ha beneficiato con intelligenza, in particolare grazie a Suarez e all'ex 'Matador' del Napoli, Cavani.

Prima volta con la maglia dell'Argentina per Mauro Icardi, 20 anni: l'interista nato a Rosario è entrato all'82'. L'attaccante, che ha anche passaporto italiano, è così stato 'blindato' dall'allenatore argentino Alejandro Sabella. Il ct lo aveva convocato giorni fa in sostituzione del posto in Nazionale lasciato libero da Leo Messi, che ha problemi muscolari.

Show di Yepes contro il Paraguay. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 6' con Rojas, poi hanno subito la straordinaria rimonta della Colombia con il difensore ex Milan scatenato. Dopo l'espulsione dell'interista Guarin ecco i gol dell'atalantino a firmare la vittoria: al 38' e al 55'.

Il Cile ha vinto 2-1 contro l'Ecuador a Santiago, nell'ultimo turno di qualificazione della zona sudamericana per i Mondiali del 2014 in Brasile. La vittoria del Cile permette ad entrambe le squadre di raggiungere Argentina, Colombia e Brasile tra i qualificati diretti alla fase finale. Nella partita giocata allo stadio 'Nacional' a Santiago, i cileni hanno segnato con Alexis Sanchez (33') e Gary Medel (37'), mentre per l'Ecuador l'unica rete è arrivata al 65' con Felipe Caiceo. Fin dall'inizio, a dominare l'incontro è stato il Cile, mentre l'Ecuador ha dato la sensazione di aver scommesso sulla differenza favorevole di reti rispetto all'Uruguay, al quale non è bastato la vittoria (3-2) con l'Argentina a Montevideo.

L'Argentina ha quindi chiuso le qualificazioni in testa con 32 punti, davanti alla Colombia (30) e al Cile (28). L'Ecuador si è fermato a quota 25, come l'Uruguay, ma a dover affrontare lo spareggio saranno proprio gli uruguaiani a causa della differenza reti.