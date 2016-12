Vidal fa arrabbiare Conte: multa in arrivo e panchina a Firenze

19:02 - Arturo Vidal come il protagonista del film The Terminal. Lì Tom Hanks aspettava il permesso per entrare negli Stati Uniti. Qui il cileno, già in ritardo rispetto alla tabella fissata dalla Juve, è stato fregato dagli scioperi dei trasporti. Partito, arrivato in una non meglio precisata città europea dov'era previsto lo scalo e lassù rimasto bloccato. Vidal è riuscito a sbarcare in Italia solo nel tardo pomeriggio. Per la gioia di Conte, già nero.



Ergo, niente allemento pomeridiano, come programmato da tecnico e società. E niente Firenze, partita in cui c'erano già scarsissime possibilità di vederlo tra i titolari. Ora, azzardiamo, anche la tribuna non è del tutto da escludere. Praticamente sicura, invece, la multa.



Fatto sta che contro la Fiorentina, insomma, nella prima di due partite considerate fondamentali dal tecnico - i viola appunto e il Real in Champions - Vidal resterà fuori. La mediana che affronterà i viola sarà quindi composta, da destra a sinistra, da Padoin (in vantaggio su Isla), Pogba, Pirlo, Marchisio e Asamoah. Un centrocampo in cui il peso di Vidal, soprattutto in appoggio alle punte, sarebbe stato utilissimo ma che, evidentemente, dovrà trovare altre soluzioni per dare una mano a Tevez e Giovinco.Ed ecco l'altro punto: Giovinco. Fuori Vucinic e Quagliarella, il tecnico bianconero parrebbe aver scelto la Formica Atomica per Firenze e Llorente per la gara contro il Real. Vucinic, infatti, sia pure in via di recupero, anche in Champions dovrebbe partire al massimo dalla panchina. E lo spagnolo, contro i merengues, sembra l'uomo più adatto da buttare nella mischia.

Per il resto, tra campionato e coppa, pochissimo turnover, perché di turnover, in questo momento, è realmente difficile poter parlare. Dietro giocheranno quindi i soliti: da Barzagli, recuperato, alla coppia Bonucci-Chiellini. L'imperativo, in casa Juve, è infatti uscire con un doppio successo dalle due partite. Per restare con le prime in campionato e riaggiustare le pezze di un avvio pessimo in Champions.