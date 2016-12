Verso Inter-Milan, Mazzarri: "Mettiamoci il cuore, Thohir ci ha dato serenità"

20:19 - In vista del derby di domenica, Mazzarri detta le regole alla squadra: "Voglio grande attenzione e aggressività, e poi vorrei vedere serenità per poterci esprimere al meglio". La visita di Thohir, venerdì, è stata parecchio gradita: "E' stato un incontro piacevole, ha cercato di dare serenità". Sugli arbitri: "Devono essere garanti delle regole e avere uniformità di giudizio. Sono sorpreso del fatto che non ci abbiano dato un solo rigore".

Quali sono le emozioni alla vigilia?

"Ha un fascino particolare, ma cerco di pensarci il meno possibile. Avrò la percezione quando entrerò in campo. La cosa importante è far giocare bene la squadra a livello motivazionale, perché bisogna essere preparati a vivere la partita in un certo modo. E questo mi preoccupa di più perché vorrei vedere esprimere il calcio che mi piace propositivo, palla a terra, che sia piacevole".



Sull'incontro con Thohir.

"E' stato un incontro positivo e piacevole, anche se quando non otteniamo risultati io non riesco a darmi pace mentre lui ha cercato di dare serenità apprezzando il gioco che abbiamo espresso a Napoli. Dobbiamo arrivare più in alto possibile, e su quello costruire il futuro poi l'estate prossima".



Sull'arbitro Mazzoleni.

"Gli arbitri devono pensare solo a essere garanti delle regole e ad avere uniformità di giudizio. Io analizzo la partita dell'arbitro dopo il 90', a volte arrivo la domenica senza sapere chi la dirige. Non ho mai fatto discriminazioni in questo senso, per me va bene chiunque".



Sulla possibile partenza di Guarin.

"Intanto pensiamo alla partita. Di mercato non parlo. Secondo me non è riuscito a esprimere al massimo le proprie potenzialità, dal punto di vista tecnico e fisico ha tutto. A Napoli ha fatto la migliore partita da quando sono all'Inter".



Su Milito.

"Sta molto bene, sarà a nostra disposizione dopo la pausa, contro la Lazio".



Sulla partita col Milan.

"Voglio grande attenzione e aggressività in fase difensiva. E poi vorrei vedere serenità per poterci esprimere al meglio. Le partite di cartello sono un po' tutte uguali. E' vero che il derby è il derby, ma bisogna preparare al meglio i ragazzi. Bisogna mettere il cuore, ma senza dimenticare che se si fanno le cose bene, il risultato poi arriva".



Chi toglierebbe ad Allegri?

"Io non parlo mai dei singoli, è chiaro che ci sono giocatori che hanno più talento degli altri ma il solo talento non basta nel calcio".



Sulla diversità dell'Inter anche in riferimento al rapporto con gli arbitri.

"Deve essere uno stimolo positivo, non un alibi. Non mi aspettavo di non ricevere nemmeno un rigore, ho fatto una bella carriera, guardavo l'Inter da fuori, non me l'aspettavo, ma ho ancora più stimoli. L'ho fatto in altre squadre, lo farò anche qui. Sono il tipo adatto per tirare fuori qualcosa in più".



Sulla squalifica di Alvarez e il possibile utilizzo di Kovacic

"E' un giocatore offensivo ma dà garanzie anche in fase difensiva. Kovacic non è ancora pronto per giocare nel ruolo di mezz'ala".



Zanetti al posto di Taider?

"Javier dovrebbe essere il giocatore giusto per portare equlibrio per l'esperienza e le doti che ha. Kovacic potrebbe essere valutato al posto di Guarin come trequartista e Guarin potrebbe giocare mezz'ala al posto di Alvarez".



Sulla difesa.

"Ho 4 giocatori per tre posti, li ho provati tutti per vedere chi sta meglio. Devo valutare oltre alla forma anche gli attaccanti che metterà in campo il Mlan".



Sui rapporti con Allegri.

"Ho stima professionale come lui ha di me. Quando due allenatori fanno interesse della propria squadra e succede qualcosa per difendere il proprio lavoro, può capitare qualcosa. L'importante è che ci sia stima e rispetto reciproco".



Il derby vale come le altre partite?

"Razionalmente sì ma è una stracittadina, noi professionisti sentiamo questa differenza. Può farti sentire più forte o può condizionarti per il futuro, è chiaro che per i tifosi ha una valenza superiore".



Che partita sarà?

"Credo sia una partita vibrante, non vorrei che qualcuno dei miei la senta troppo. Bisogna entrare in campo nel modo giusto, la fase passiva deve essere fatta con grande determinazione. Da due partite non giochiamo in 11 contro 11 e probabilmente ci sono costate dei punti, non dobbiamo dimenticarci delle regole del calcio domani".



Che voto dà alla squadra?

"Se non valuto la classifica do un voto altissimo, perché siamo cresciuti tanto. Poi il voto si abbassa perché nelle ultime tre partite due le abbiamo giocate male e una l'abbiamo persa. Tolte queste, anche dal punto di vista numerico e da come siamo partiti, abbiamo fatto più del normale".



Cosa significherebbe vincere il derby?

"Sarebbe una grande iniezione di fiducia per tutta la stagione. Se dovesse andare male, dovrò metterci del mio per voltare pagina. Ma è più da valutare in casi negativi, perché se dovesse andare bene sarebbe un qualcosa di particolare".



Se vince smette di fumare?

"Non me la faccia fare questa promessa, quando uno è fumatore trova sempre un perché per fumare. Quando avrò la possibilità di essere più tranquillo vorrei inizialmente regredire e poi smettere".