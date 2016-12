Verso Inter-Milan: l'avvicinamento in tempo reale

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Campagnaro, Rolando, Juan Jesus; Jonathan, Zanetti, Cambiasso, Taider, Nagatomo; Guarin; Palacio.

Milan (4-3-2-1): Abbiati; De Sciglio, Bonera, Zapata, Constant; Poli, De Jong, Muntari; Kakà, Saponara; Balotelli.



LE SQUADRE ALLO STADIO: E' ARRIVATO ANCHE THOHIR

Tutto pronto per il derby tra Inter e Milan: le due squadre sono arrivate puntualmente allo stadio. Alle 19:30 è arrivato anche Erick Thohir che si è soffermato nel parcheggio sotterraneo per qualche foto con dei tifosi.

CURVE SENZA COREOGRAFIE: ULTRAS UNITI IN SEGNO DI PROTESTA

Clamorosa decisione dei tifosi di Inter e Milan che in segno di protesta contro la decisione presa dalla Questura di Milano di vietare l'ingresso del materiale necessario per l'allestimento della coreografia agli ultras milanisti della Curva Sud, materiale regolarmente dichiarato alla società e poi autorizzato, hanon deciso di unirsi e inscenare questa specie di sciopero. I ragazzi della curva Nord interista hanno così deciso di cancellare anche il loro spettacolo pre-partita, per solidarietà verso i loro corrispettivi rossoneri. La polizia ha chiesto di srotolare lo striscione sul piazzale d'ingresso del Meazza, per poterlo visionare: un'operazione da realizzare sotto la pioggia, e che lo avrebbe inevitabilmente rovinato. Così la Sud ha dovuto rinunciare.



CANCELLI APERTI DALLE 17.45. NESSUN BIGLIETTO IN VENDITA

L'Inter fa sapere sul proprio sito ufficiale che l'apertura dei cancelli di San Siro è prevista per le 17.45. Le biglietterie apriranno alle 17.15 fino alle 20.15 e saranno dedicate "solo ed esclusivamente ai tifosi della squadra ospite (Biglietteria Sud) e al cambio nominativi e attivazione tessere (Biglietteria Nord). Non ci saranno biglietti in vendita allo stadio.



ESIBIZIONE DELLE CHEERLEADERS NELL'INTERVALLO

Come riporta Tuttosport, durante l'intervallo del derby si esibiranno le cheerleaders, una selezione delle migliori atlete della Federazione Italiana Cheerleading e Cheerdance (FICEC). E' la prima volta che accade nella stracittadina di Milano.

LA CARICA DI FIGO: "DAI INTER DAI"

Anche Luis Figo, ex giocatore ed ex dirigente dell'Inter con delega alle relazioni esterne (il suo contratto è scaduto a maggio), è in clima derby e carica i nerazzurri. "Milano, oggi c'è il Derby!!! Dai inter dai" ha twittato il portoghese che con ogni probabilità sarà al Meazza.

FATTA LA FORMAZIONE DEL MILAN

Praticamente fatta la formazione del Milan per il derby, con Kakà alle spalle della coppia Balotelli-Matri. In difesa saranno Bonera e Zapata a formare la coppia di centrali, con Mexes che andrà in panchina.



DUBBIO CAMPAGNARO-RANOCCHIA. CHANCE PER KOVACIC?

Mazzarri non ha ancora sciolto due dubbi. In difesa, sicuri di un posto Juan Jesus e Rolando, è ballottaggio tra Campagnaro e Ranocchia, con l'argentino in pole. Non è da escludere un impiego di Kovacic nel ruolo di trequartista dietro l'unica punta Palacio. In questo caso Guarin arretrerebbe a centrocampo e ad accomodarsi in panchina sarebbe Taider.



I CONVOCATI DEL MILAN

Questa la lista dei 20 convocati rossoneri diramata dopo la rifinitura alla vigilia del derby: Abbiati, Coppola, Gabriel, Bonera, Constant, De Sciglio, Mexes, Zaccardo, Zapata, Cristante, Emanuelson, De Jong, Kakà, Muntari, Nocerino, Poli, Saponara, Balotelli, Matri, Pazzini.



I CONVOCATI DELL'INTER

Sono 23 i giocatori convocati da Walter Mazzarri per Inter-Milan, gara valida per il posticipo della 17a giornata della serie A TIM 2013/2014 in programma domani sera allo stadio "Giuseppe Meazza" (ore 20,45). Portieri: 1 Samir Handanovic, 30 Juan Pablo Carrizo, 12 Luca Castellazzi; Difensori: 2 Jonathan, 4 Javier Zanetti, 5 Juan Jesus, 6 Marco Andreolli, 14 Hugo Campagnaro, 18 Wallace, 23 Andrea Ranocchia, 25 Walter Samuel, 31 Alvaro Pereira, 35 Rolando, 55 Yuto Nagatomo; Centrocampisti: 10 Mateo Kovacic, 13 Fredy Guarin, 16 Gaby Mudingayi, 17 Zdravko Kuzmanovic, 19 Esteban Cambiasso, 21 Saphir Taider; Attaccanti: 7 Ishak Belfodil, 8 Rodrigo Palacio, 9 Mauro Icardi.



ZANETTI: "VOGLIO FARE UNA GRANDE PROVA"

E' il turno di Javier Zanetti, capitano dell'Inter, a parlare ai microfoni di RaiSport: "Il derby è il derby, sempre molto sentito da parte di tutti - sottolinea Javier Zanetti di fronte alle telecamere di RaiSport in attesa della stracittadina -. Purtroppo abbiamo perso a Napoli pur giocando una buona gara e poi peserà la squalifica di Alvarez ma noi faremo di tutto per fare una grande prova e tornare a vincere". "Il derby - prosegue il capitano nerazzurro - è la partita di tutta la città, si affronta la storia, vincere vuol dire dare un segnale forte. Come si vince? Dando tutto, non lasciando niente al caso, si vince col cuore". A Zanetti viene quindi chiesto che cosa si debba fare per ridurre il numero di gol incassati: "Dobbiamo stare attenti e concentrati tutti e undici, si difende in undici, si attacca in undici, lavoriamo per correggere gli errori". Un derby particolare quello di domenica, il primo - dopo tanti anni - in cui il presidente non è Massimo Moratti: "Ma Moratti c'è sempre e comunque per noi, è il nostro primo tifoso". Di fronte Zanetti e gli altri nerazzurri si ritroveranno Mario Balotelli e Ricardo Kakà, "due grandissimi giocatori. Ritrovo Mario, che quando era con noi stava crescendo, ci ha comunque aiutato a vincere; poi trovo un grandissimo campione come Kakà, sarà bello sfidarsi".



JONATHAN:" NON SONO MAICON, MA..."

Parla Jonathan, l'esterno destro di difesa che Mazzarri ha saputo rivitalizzare. "Quando sono arrivato all'Inter, hanno detto: è il nuovo Maicon. Maicon è un fenomeno, io non lo sono, e quel paragone mi ha creato problemi, le aspettatve su di me erano troppe. Mazzarri mi ha fato fiducia, e questa fiducia mi ha fatto bene. Ora siamo dinanzi a un derby molto speciale: lo vogliamo vincere. Il Mondiale? Devo pesaare a fare bene nell'Inter, qyesto è il mio compito".

KAKA': "VINCE IL MILAN E SEGNO IL 100° GOL. SEEDORF? FARA' BENISSIMO"

"Sono sicuro che con l'Inter faremo bene, perché nelle grandi sfide non abbiamo mai sbagliato l'approccio". Ricardo Kakà punta forte sul Milan in vista del match di domenica con l'Inter. Un match particolare, il derby, che potrebbe regalare a Ricky il centesimo gol con la maglia rossonera: "Segnare all'Inter è sempre speciale. E' un momento difficile per tutte e due, però vincere e arrivare a quota cento sarebbe un bel regalo di Natale". In attesa del nuovo anno: "Per il 2014 ci aspettiamo di fare più punti possibile e di fare bene in Champions con l'Atletico". Poi, a partire dalla prossima stagione, in panchina ci sarà Seedorf: "Clarence in tutto quello che fa dà il meglio - spiega Kakà -. Farà benissimo come allenatore, anche se non c'è molto da imparare. Non so come potrebbe essere per lui iniziare dal Milan, ma può cavarsela bene".



MAZZARRI: "LA PRIMA VOLTA C'E' UN'ADRENALINA SPECIALE"

"Per me è la prima volta, è chiaro che c'è sempre quel pathos, quell'adrenalina di tutti gli inizi. Sono curioso anche io di sentire quello che proverò in campo". Parola di Walter Mazzarri a due giorni dalla sfida contro il Milan: il tecnico nerazzurro ha risposto alle tante domande dei tifosi nerazzurri nel programma InterNOS su Inter Channel. "Anche a Genova è molto sentito ma, ripeto, capirò nel momento in cui salirò le scalette per entrare in campo perché, come faccio da sempre, per adesso sono concentrato solo sulla partita, su quello che devo dire ai ragazzi, sulla tattica, sulla tecnica, sull'aspetto psicologico e in questo senso la partita la preparo come sempre, poi è chiaro che anche io sono un uomo e quando sei lì e vedi quell'atmosfera sarà sicuramente qualcosa di particolare".



SANZIONE SOSPESA, RIAPERTA LA CURVA NORD

Curva Nord dell'Inter riaperta in occasione del derby di domenica sera. Lo ha deciso un'ordinanza interlocutoria della Corte di giustizia della Figc, che ha sospeso la sanzione e ha disposto ulteriori approfondimenti.

BONERA: KAKA' 100 GOL, OCCHIO A PALACIO

A Milanello è l'ora di Daniele Bonera: "E' un derby particolare, sia noi che l'Inter abbiamo bisogno dei tre punti. Io spero nel centesimo gol di Kakà: è un traguardo di grande prestigio. Quanto all'Inter, il sorvegliato speciale deve essere Palacio.

HANDANOVIC: "ECCO LA RICETTA PER IL DERBY"

Samir Handanovic ha svelato la sua ricetta per vincere il derby. "Affamati, blindati e cattivi: ecco come dobbiamo essere. Dobbiamo ricordarci sempre che non siamo una squadra di fenomeni", ha detto alla Gazzetta.



THOHIR ARRIVATO IN SEDE A MILANO

Erick Thohir è arrivato a Milano. Il presidente dell'Inter e' entrato poco dopo le 15 nella sede dell'Inter dove sono in programma diverse riunioni con i dirigenti del club. Il massimo dirigente nerazzurro si tratterrà in Italia fino a lunedì mattina e avrà modo di assistere a San Siro al derby di domenica contro il Milan.

ABBIATI: "CI SERVONO I TRE PUNTI"

Abbiati in conferenza stampa: "I tre punti servirebbero più a noi che a loro. Abbiamo fatto una prima parte di stagione non da Milan e soffro per questo".

MILITO, NIENTE DERBY

Si va verso l'esclusione per Diego Milito. L'attaccante vorrebbe giocare, ma Mazzarri e lo staff medico preferiscono la prudenza per evitare una ricaduta. L'argentino ai nostri microfoni ha confermato: "Sto bene, sto arrivando in fondo al percorso di guarigione dall'infortunio. Mi sto allenando con la squadra per raggiungere i livelli che tutti aspettano per tornare in campo. E' importante lavorare bene fino a fine anno, poi vediamo a gennaio. C'è un minimo rischio e nessuno vuole che io mi faccia male".

IL RICORSO DELL'INTER

Il ricorso dell'Inter contro la chiusura della Curva Nord si basa sulla esiguità del numero di tifosi presenti a Napoli (320), difficile che i cori siano stati percepiti da uno stadio con oltre 40mila spettatori; sul precedente di Torino-Inter, che innesca la sanzione di turni; sul fatto che le colpe di 320 tifosi siano pagate da oltre 7000 abbonati; e sull'aspetto dell'ordine pubblico, che non va affatto sottovalutato, considerando anche quello che sta accadendo fra le due tifoserie nerazzurra e rossonera.

INTER: UNICO DUBBIO TAIDER-ZANETTI

Un solo dubbio per Walter Mazzarri in vista del derby di domenica: chi prenderà il posto di Alvarez in mediana? Al momento Taider sembra in leggero vantaggio su capitan Zanetti. In difesa fuori Rolando, dentro Campagnaro.

MILITO: "DERBY PARTITA SPECIALE. SONO IN DEBITO CON I TIFOSI"

Diego Milito ha parlato ai microfoni di Inter Channel: "La settimana che precede un confronto tra Inter e Milan è sempre speciale, è una partita speciale e noi speriamo ovviamente di vincerla". Il Principe si è soffermato anche sul rapporto con i supporter nerazzurri: "L'affetto di tutti i tifosi nei miei confronti è stato anche esagerato, come dico sempre sono in debito con loro che mi dimostrano ogni giorno la loro vicinanza". Infine un accenno al suo 2013: "Purtroppo mi è capitato questo infortunio, non ci voleva, ma sono cose che possono capitare. Stare fuori dal campo è dura. E' stato un anno un po' particolare e per un calciatore essere fuori è la cosa più brutta".

OGGI RIUNIONE CURVA NORD-CURVA SUD

Giancarlo Capelli, storico capo-ultrà rossonero definito 'Il Barone', è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva e ha annunciato una riunione tra la curva Sud del Milan e la curva Nord dell'Inter per decidere il tipo di protesta da mettere in atto in vista del derby di domenica, che non vedrà i tifosi nerazzurri occupare il secondo anello verde per disposizioni del giudice sportivo.

ZANETTI: "SENZA CURVE IL DERBY PERDE IL SUO FASCINO"

''Un derby senza curve perde il suo fascino''. Lo ha detto Javier Zanetti alla Rai dopo la chiusura della curva Nord, decisa dal giudice sportivo, in vista di Inter-Milan di domenica.

EMANUELSON IN PALESTRA. ABBIATI E CONSTANT IN GRUPPO

Urby Emanuelson mercoledì non si è allenato con i compagni ma è rimasto a lavorare in palestra. Difficile il suo recupero in vista del derby. Abbiati e Constant regolarmente in gruppo. Bonera e De Sciglio stanno seguendo un programma personalizzato.

TAIDER E BELFODIL: "OBBLIGATORIO VINCERE CONTRO IL MILAN"

Taider e Belfodil si sono soffermati sulla sfida con il Milan ai microfoni di Le Buteur."Sarà importantissimo per noi, dobbiamo fare un buon risultato. Non è una partita come le altre, è una sfida sicuramente appassionante. Faremo di tutto per cercare la vittoria, sarà necessario vincere anche per rimanere attaccati al treno delle prime posizioni" ha evidenziato il primo. Il secondo ha aggiunto: "E' un match attesissimo dai tifosi, sappiamo l'importanza. E' obbligatoria la vittoria, sono tre punti da cogliere assolutamente. Dobbiamo chiudere questo 2013 e la fase d'andata con una vittoria, anche se mancano due partite alla fine del girone".

ICARDI: "SOGNO UN GOL DECISIVO NEL DERBY"

Icardi scalda i motori in vista della sfida con il Milan. "Sogno un derby come quello dell'anno scorso a Genova, che è stato decisivo per la mia carriera, ho fatto un gol all'esordio da titolare e abbiam battuto il Genoa" ha dichiarato l'argentino, che sembra aver superato i problemi fisici. "Penso di ritrovare il ritmo a poco a poco e tornare in campo come so fare, lavorando ogni giorno" ha spiegato, evitando di parlare di gossip: "Giudicatemi sul campo".

DERBY IMPORTANTE PER KAKA': C'E' SCOLARI

Il ct della nazionale brasiliana Luiz Felipe Scolari è in partenza per l'Europa, assieme alla moglie, per trascorrere il Natale con il figlio che vive in Portogallo. Prima però Scolari sarà a Milano per seguire dal vivo, allo stadio Meazza, il derby fra Inter e Milan in programma domenica sera. Questo perché il ct vuole osservare in particolare Kakà, protagonista di buone prove da quando è tornato in rossonero. Dei sei brasiliani che, complessivamente, giocano nelle due squadre milanesi (Kakà, Robinho, Gabriel, Juan Jesus, Jonathan e Wallace) finora Scolari ha convocato solo Robinho.