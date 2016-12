Verso il derby, Allegri carica il Milan: "Dovremo essere perfetti"

11:06 - Massimiliano Allegri non è infastidito dalle voci sul futuro e su Clarence Seedorf e pensa solo al derby con l'Inter: "In questo momento non ne vale la pena parlarne, dobbiamo essere concentrati sulla partita". L'allenatore del Milan vuole una grande prestazione dai suoi: "Non dobbiamo giocare come abbiamo fatto contro la Roma. Contro i nerazzurri dovremo essere perfetti e non fare errori. Kakà e Balotelli? Stanno bene, punto su di loro".

Parolo o Nainggolan? "Non parlo dei giocatori delle altre squadre, sono due buoni giocatori comunque".

Allegri parla degli errori di Gabriel: "Lunedì ha fatto un errore di valutazione, è un ragazzo giovane che deve crescere. Un portiere giovane se non è pronto, può fare degli errori, solamente si notano di più per il ruolo che ricopre. Credo che lui sia un buon portiere ed abbia la possibilità di diventare un estremo difensore importante. Spero che le critiche lo fortifichino e lo aiutino a crescere".

In settimana c'è stato il Cda e un cambio dell'assetto societario: "L'altra sera credo ci siano state parole importanti sia da Galliani che da Barbara Berlusconi. Le scelte del presidente Berlusconi sono sempre dedicate al bene del Milan, per mantenere il club rossonero al top"

Allegri su Balotelli: "E' sereno, sta giocando buone partite e si mette a disposizione della squadra. Sa che è una partita importante e credo farà un bel match".

Kakà può fare il 100.esimo gol rossonero: "Sta facendo molto bene, si sta prendendo delle responsabilità sia dentro che fuori dal campo. Domani vedremo cosa succederà. Mancano alcuni giocatori e avremo meno soluzioni".

Allenatore rossonero vuole una prestazione diversa a quella fatta dai suoi giocatori contro la Roma: "Dopo la sosta recupereremo dei giocatori, io credo che questa squadra ce la farà a risalire. Però se domani giocheremo come contro la Roma, difficilmente faremo risultato, abbiamo sbagliato molto a livello tecnico, dovremo fare meglio contro l'Inter".

Allegri e le voci su Seedorf: "La prima cosa che ti insegnano a Coverciano, al corso allenatori, è che sei solo e con la valigia in mano. A parte la battuta, parlare del mio futuro alla vigilia di un derby non ha senso e non ne voglio parlare, parliamo solo del derby".

Allegri convoca il presidente Berlusconi a Milanello: "La presenza del presidente è sempre importante, l'anno scorso come quest'anno. Spero ci venga a trovare tra oggi e domani".

Allegri spera di recuperare Emanuelson: "Urby ieri si è allenato, dovrebbe essere recuperato, potrebbe essere quindi a disposizione".

Sul derby e l'Inter di Mazzarri: "Credo che l'Inter stia facendo un ottimo campionato. La forza di Mazzarri credo sia l’organizzazione di gioco sia difensiva che offensiva visto che i nerazzurri hanno il miglior attacco. Sarà una partita difficile, affronteremo una squadra arrabbiata, esperta, quindi dovremo essere bravi".

Niang ad un passo dal Montpellier: "Credo sia una scelta buona per il ragazzo. E’ un ’94, aveva iniziato bene forse poi gli sono state addossate troppe responsabilità. Ci sono momenti in cui le cose vanno bene e altri meno bene, ma fa parte di una crescita di un ragazzo giovane".