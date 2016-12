Verso il big match: Juve in campo il 29, la Roma ricomincia il 30

15:57 - Manca ancora tanto al big match tra Juve e Roma in programma il 5 gennaio allo Stadium ma le due prime della classe stanno già pensando a l'incontro che vale tantissimo in chiave scudetto. I campioni d'Italia riprenderanno gli allenamenti il 29 a Vinovo, con Asamoah e i 4 sudamericani che rientreranno il 30. Nello stesso si riprenderà a lavorare anche a Trigoria, mentre chi dovrà tornare da altri continenti sarà aggregato in gruppo solo il 31.

Probabile seduta d'allenamento anche a cavallo di Capodanno per la Juve: mattutina il 31 e pomeridiana il primo. Conte compenserà concedendo poi un giorno in più dopo la gara con i giallorossi, visto che non c'è in programma nessun impegno settimanale. Prima di riprendere a lavorare il tecnico leccese si concederà qualche giorno di vacanza a Dubai con la famiglia, dove concilierà i giorni di riposo con famiglia con l'Award Globe Soccer, premio al quale è candidato (con alte probabilità di vittoria), in qualità di allenatore dell'anno.