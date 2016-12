Verona, spaventoso incidente per Iturbe in Paraguay

22:57 - Spaventoso incidente stradale per Manuel Iturbe in Paraguay. Un Suv con a bordo il giocatore del Porto in prestito all'Hellas Verona si è scontrata con un camion nei pressi del distretto di Caaguazu, a circa 150 km da Asunción. Nell'impatto l'auto è andata praticamente distrutta nella parte frontale. Il calciatore è uscito miracolosamente illeso dalla vettura, ma visibilmente scosso.

Ancora tutta da chiarire la dinamica dei fatti. Al volante della BMW X6, diretta verso Ciudad del Este, c'era un amico del giocatore. Secondo quanto rilevato dalla polizia locale, il Suv viaggiava velocità molto sostenuta e si è scontrato frontalmente con il camion che viaggiava invece in direzione di Coronel Oviedo nei pressi di una curva a "S". Fortunatamente nessuno ha riportato ferite nello schianto: né i conducenti dei mezzi, né il calciatoree, né sua moglie, che era seduta accanto a lui sui sedili posteriori dell'auto.