Van Bommel chiama il cane come il suo ex compagno di squadra... "Ibra"

16:43 - Curiosa foto postata stamattina sul proprio profilo Twitter da Mark Van Bommel. L'ex capitano della nazionale oranje ha inserito sul social network dei cinguettii una foto del proprio cane chiamato... "Ibra", proprio come il suo vecchio compagno di squadra ai tempi rossoneri. Nella descrizione Van Bommel definisce il cucciolo "Sweet", dolce. Di certo la dolcezza non è la prima caratteristica che viene in mente quando si pensa allo svedese.

I due calciatori hanno giocato insieme al Milan per un anno e mezzo. Van Bommel è infatti arrivato in Italia nel gennaio 2011, dove ha fatto in tempo a vincere uno scudetto anche grazie ai 14 gol della punta di Malmo. Entrambi hanno poi lasciato la città meneghina all'inizio della scorsa stagione: l'olandese per tornare in patria nelle fila del Psv e Ibra per accasarsi sotto la Torre Eiffel.

Episodio particolare che ricorda quello di qualche anno fa tra Gigi Simoni e il suo vecchio "pupillo" Taribo West. Proprio come Van Bommel con lo svedese, anche Simoni decise di chiamare il suo cane con il nome di battesimo del difensore nigeriano. L'unica differenza? Ancora non c'era Twitter.