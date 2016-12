Ungheria, muore calciatore del Ferencvaros 

22:18 - Dramma nel calcio ungherese per la scomparsa de giocatore del Ferencvaros, Akeem Adams, 22enne nazionale di Trinidad e Tobago, morto per emorragia celebrale scatenatasi sabato. Lo comunica la società sul proprio sito web. Prima dell'emorragia, Adams era stato colpito da un attacco cardiaco il 25 settembre, a cui avevano fatto seguiti tre operazioni e addirittura l'amputazione della gamba sinistra per migliorare la circolazione.

Adams era stato ingaggiato dal Ferencvaros ad agosto e con il club di Budapest aveva giocato sei partite, l'ultima il 22 settembre contro l'Ujpest. Adams, che era in attesa di un trapianto cardiaco, vantava anche otto presenze in nazionale: aveva partecipato al Mondiale under 17 nel 2007 e al Mondiale under 20 nel 2009.