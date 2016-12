Under 21, qualificazioni Euro 2015: Italia sconfitta 1-0 dalla Serbia e scavalcata 

10:29 - L'Under 21 di Di Biagio perde 1-0 allo stadio Metalac di Gornji Milanovac contro la Serbia e compromette così il suo cammino verso la qualificazione all'Europeo del 2015. A decidere una rete di Causic nella ripresa. Prova sottotono per gli azzurrini che devono ora vincere le prossime tre gare per continuare a sognare. A guidare il gruppo 9, infatti, è sempre il Belgio con 13 punti, seguito da Serbia a 10 che supera così l’Italia a quota 9.

Di Biagio sceglie un 4-2-3-1 offensivo con Molina, Rozzi e Battocchio alle spalle di Belotti. Nella Serbia spazio a tre giocatori dalla grande esperienza internazionale: l'ex viola Nastasic ora al Manchester City, e i due giocatori del Benfica Mitrovic e Markovic. Il primo sussulto è dell'Italia: al 19' Viviani calcia di poco a lato dal limite. Un minuto più tardi è Rozzi a rendersi pericoloso con un pallonetto respinto in angolo da un difensore. Sul corner grandi proteste azzurre per un tocco di mano piuttosto evidente in area di Causic non sanzionato col calcio di rigore. Al 27' la Serbia ci prova con un piattone di Brasanac parato da Bardi. Al 38' palo esterno di Markovic con un destro in contro balzo da ottima posizione. Succede poco alto fino al 45esimo: Serbia e Italia vanno all'intervallo sullo 0-0.



La ripresa si apre su ritmi più blandi ma al 60' la Serbia passa in vantaggio: Mitrovic non tocca in area il cross di Causic che beffa Bardi e si infila nel sette. Una volta avanti, la formazione di casa gestisce il risultato senza particolari preoccupazioni e cerca il raddoppio al 77' con Mitrovic che, servito al limite da una grande giocata di Jojic, calcia potente verso la porta di Bardi ma il portiere del Livorno para a terra. Di Biagio si gioca le carte Fossati, Pettinari e Fedato al posto di Molina, Rozzi e Battocchio per dare maggiore linfa all'attacco. Nel giro di un minuto, tra l'87' e l'88', doppia ammonizione per Markovic e Serbia che resta in 10 ma la gara è ormai indirizzata e c'è tempo solo per una punizione di Cuasic parata da Bardi. L'Italia si arrende nonostante la superiorità numerica e i padroni di casa possono gioire per il sorpasso in classifica. Nel prossimo turno, in programma il 5 marzo 2014, l'Italia farà visita all’Irlanda del Nord.