Under 21: Italia, missione compiuta. Irlanda del Nord battuta 3-0

23:18 - Gli azzurrini non sbagliano: l'Italia Under 21 batte 3-0 l'Irlanda del Nord. Apre le marcature una gemma su punizione di Viviani al 26', quindi chiudono il match Rozzi e Belotti nel finale. La nazionale di Gigi Di Biagio si porta a 9 punti nella classifica del Gruppo 9 di qualificazione all'Europeo 2015, a -3 dal Belgio capolista che domani affronterà la Serbia. Martedì si replica: l'Italia sarà impegnata proprio in casa della nazionale serba.

L'Italia, dopo il successo sul Belgio, era chiamata alla conferma a Reggio Emilia: Di Biagio manda in campo Belotti supportato da Battocchio, Fossati e Politano. Per la prima emozione bisogna attendere il 24', quando proprio Belotti non riesce a concludere da buona posizione. Ma è il preludio del gol: dal limite Viviani s'inventa una gran traiettoria su punizione, che aggira la barriera e si insacca nel sette alla destra di Brennan. E' l'1-0 al 26'. Gli azzurrini sembrano poter prendere in mano il match: Belotti ha due grosse palle gol, prima approfittando di uno svarione di McCullough, poi servito da Battocchio, ma in entrambe le occasioni la punta è imprecisa. Brivido sul finire di tempo: Thompson scappa via sulla sinistra e mette in mezzo, Gray per poco non fa l'1-1 sull'unica fiammata degli ospiti. Nella ripresa gli azzurrini provano a spingere sull'accelatore per chiudere il match: ci provano Zappacosta, Fedato, subentrato a Politano, e Antei con una spettacolare rovesciata, ma il raddoppio non arriva. L'Irlanda del Nord si limita a svolgere il ruolo di comparsa e il gol del 2-0 arriva all'86' quando Belotti innesca Rozzi (entrato da pochi secondi): il giocatore di scuola Lazio è freddo e chiude virtualmente il match. All'89' c'è gloria anche per Belotti, che riscatta qualche errore di troppo nella prima frazione firmando il definitivo 3-0. L'avvertimento al Belgio, che al momento ha disputato una gara in più degli azzurrini, è lanciato.