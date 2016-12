Under 21, Belgio-Italia 0-1: decide Battocchio

10:06 - L'Italia under 21 vince in Belgio e torna in corsa nel gruppo 9 per la qualificazione all'Europeo di categoria del 2015. Bella prova per gli azzurrini di Di Biagio che espugnano la tana dei primi in classifica (e imbattuti) vincendo 1-0 a Genk con gol dopo 4' di Battocchio. Nel corso del match anche diverse occasioni sprecate da Belotti, super Bardi al 60' su Mpoku. Con i tre punti l'Italia sale a quota 6 punti dopo tre gare.

Una vittoria fondamentale e ottenuta con merito dall'Italia di Di Biagio che a Genk ha rischiato di stravincere una partita divertente. A mettere la partita in discesa ci ha pensato Battocchio, oriundo dell'Udinese in prestito al Granada, sfruttando dopo 4' uno schema da corner con Viviani e Zappacosta. La qualità del Belgio è venuta fuori, ma la difesa azzurra è in serata di grazia con Antei, Bianchetti e Bardi in versione muro. Davanti Belotti si divora almeno tre occasioni da rete, ma è Bardi a blindare il risultato con un intervento miracoloso al 60' su Mpoku a botta sicura. Con questa vittoria l'Italia sale a quota 6 punti dopo tre partite, a meno sei proprio dal Belgio che però è già sceso in campo cinque volte.