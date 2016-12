Un derby da stadio: ma alla fine vincerà San Siro

22:40 -

Un nuovo stadio per il Milan: lo ha chiesto Barbara Berlusconi, "sorpassando" i progetti e pensieri dei cugini. Un nuovo stadio per l’Inter: Thohir e Moratti si sono detti “interessati”. Idee, bozze di progetti, quell’area dell’Expo, a Rho, una quindicina di chilometri dal centro di Milano, zona Nord, la data di avvio dei lavori (se ci saranno…), ovvero la primavera del 2016, e dal 2018 avere un nuovo stadio. O magari due, se una delle due contendenti dovesse scovare un’altra area su cui far sorgere il proprio (la zona Sud di Rogoredo).



Fra l’Expo, l’avvento degli indonesiani in nerazzurro, magari presto quello degli arabi più volte accreditati in zona-Milan, parlare di stadi a Milano è la moda del momento: e più concreta di quanto lo sia stata negli ultimi sei-sette anni, dedicati - sovente - al tema.



Accadrà? Intanto questo derby per la zona-Expo e un nuovo stadio è il derby del momento. Gli sviluppi li conosceremo nei prossimi mesi (la fretta è relativa…) e il destino del Giuseppe Meazza di San Siro può essere oggetto di indagine e di curiosità, visto che lo stanno ulteriormente modificando, e in meglio; presto sarà raggiunto da una fermata della metropolitana; si prospetta l’aggiunta del quarto anello, per renderlo simile al mito del Bernabeu; ha una tradizione fortissima ed è in piena Milano-città. E allora, che fine farà?



Stando alle ultime, chi fra Inter e Milan si aggiudicherà la corsa per il nuovo stadio, cederà all’altra (ovvio) la parternità di San Siro: ovvero lo sconfitto potrà prendere possesso dello stadio, acquistandolo dalla proprietà che è il Comune di Milano. Non sarebbe una cattiva sistemazione, tutt’altro. A patto però che la corsa al nuovo stadio non diventi una corsa per due stadi nuovi, lasciando che San Siro rimanga un simbolo, magari per qualche gara della Nazionale o altri eventi. Ma ecco che stiamo correndo un po’ troppo: poi va a finire che il derby finisce 0-0 e San Siro rimane l’unico stadio per Inter e Milan. Come si può anche sospettare...