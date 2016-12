Ultras Nocerina: 30 identificati, 20 Daspo. Martedì il Giudice sportivo

21:46 - Dopo il comunicato degli ultras della Nocerina è arrivata anche la risposta, nei fatti, della autorità competenti. Il procuratore della Repubblica, Izzo: "Non pensino di farla franca". Dopo aver visionato filmati e foto i provvedimenti sono arrivati. La questura di Salerno ha identificato 30 tifosi della Nocerina tra quelli protagonisti del blitz nel ritiro della squadra e subito dopo ha comunicato di aver emesso venti provvedimenti Daspo.

La macchina investigativa di Salerno si era messa al lavoro subito dopo gli incresciosi fatti dell'Arechi e del ritiro della società rossonera, ascoltando fino a tarda serata giocatori e dirigenti della Nocerina. La visione di filmati in possesso della questura e del materiale fotografico ha portato a trenta identificazioni e venti Daspo. La Nocerina, nel frattempo, ha respinto le dimissioni del direttore sportivo Luigi Pavarese, dell'allenatore Gaetano Fontana e dei suoi collaboratori, invitandoli "da subito a riprendere le proprie funzioni" per "poter garantire massima trasparenza e lealtà nel regolare svolgimento del campionato".

IL QUESTORE: "DA ULTRAS FORTI INTIMIDAZIONI"

I calciatori della Nocerina hanno subito "una odiosa e scellerata violenza privata", e "sono stati influenzati da forti intimidazioni a non scendere in campo". Così il questore di Salerno, Antonio De Iesu. "Gli ultras battevano con i pugni sulle fiancate del bus rossonero". Le indagini comunque andranno avanti "per dare un volto e un nome ai teppisti. Tre dei venti destinatari del Daspo ne avevano già ricevuto un altro e saranno denunciati per violenza privata e per aver partecipato a una manifestazione pubblica senza l'obbligo di preavviso alle autorità competenti".

MARTEDI' IL GIUDICE SPORTIVO

E' martedì, nel primo pomeriggio, è attesa la sentenza del Giudice sportivo della Lega Pro che deciderà quali sanzioni infliggere ai teserati della Nocerina, per la sceneggiata delle tre sostituzioni e dei cinque infortuni che hanno costretto l'arbitro a sospendere la partita. Si prevedono stangate ai teserati e anche alla società.



MARTEDI' ALLENAMENTO A PORTE CHIUSE

L'allenamento della Nocerina, in programma martedì 12 novembre alle 15,30, sarà a porte chiuse. E' quanto ha comunicato la società.

LA NOCERINA SI COSTITUISCE PARTE CIVILE

Il club campano ha emesso un comunicato nel quale rende noto di costituirsi parte civile dopo quanto accaduto domenica.

"L'A.S.G. Nocerina S.r.l. si associa a tutte le iniziative messe in campo dalle autorità giudiziarie e dagli enti federali per i fatti relativi alla gara tra Salernitana e Nocerina del 10 novembre scorso. Inoltre, si mette a conoscenza gli organi di informazione che l'Asg Nocerina si costituirà parte civile contro i soggetti che verranno ritenuti responsabili di tutte le azioni che minato il buon nome e l'immagine del club rossonero. Altresì VISTO: il modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del decreto legislativo n.231 dell'8 giugno 2011 e dell'articolo 7 comma 5 dello statuto Figc, l'Asg Nocerina, avvalendosi del Codice Etico, affida al presidente dell'organo di vigilanza, nella persona del dottor Giuseppe Iodice (già ex segretario del club rossonero), il compito di espletare le indagini interne al fine di appurare eventuali responsabilità a carico dei propri tesserati circa il mancato rispetto delle leggi e delle normative vigenti relative a comportamenti antisportivi ed in contrasto con le norme attuali. L'esito delle indagini, in conformità ai principi etici stabiliti dal codice, sarà trasmesso alla Procura federale ed alla Lega Pro al fine di valutazioni che saranno ritenute necessarie per eventuali consequenziali provvedimenti".