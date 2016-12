Uefa Youth League: Milan, punto d'oro a Glasgow

23:21 - Nella quinta giornata di Youth League il Milan di Pippo Inzaghi impatta 1-1 a Glasgow contro il Celtic e vede la qualificazione agli ottavi. Decisiva una rete di Pinato all'87', che pareggia i conti dopo il vantaggio scozzese di McManus al 51'. Il Milan sale a 8 punti in classifica, il Celtic a 4 è fuori: domani alle 19 basterà un pareggio del Barcellona in casa dell'Ajax per il passaggio agli ottavi di finale.

Inzaghi sceglie il 4-3-3 col tridente offensivo composto da Di Molfetta, Cernigoi e Barisic, ma l'intenzione di tenere in mano il pallino del gioco resta solo sulla carta; gli scozzesi, infatti, impongono ritmi alti al match e già nella prima frazione impensieriscono Andrenacci in più occasioni. La ripresa si apre con l'errore di Iotti che manda in porta Johnstone, ma Andrenacci è superlativo e salva. Nulla da fare per il portiere rossonero 3 minuti dopo, con McManus che da 40 metri lo scavalca con una parabola incredibile. Il Milan prova a riorganizzarsi, non molla e trova il pari all'87' con Pinato, che di testa sul cross di Piccinocchi gela le velleità degli scozzesi. Finisce 1-1, il Milan vede gli ottavi e Inzaghi sorride.

A fine partita, ecco le parole di Inzaghi: Abbiamo preso un gol casuale. Siamo finiti in un girone con squadre fortissime. Il Barcellona qui ha vinto all’ultimo e l’Ajax ha preso quattro gol. Dopo il loro vantaggio ci potevano tagliare le gambe, Pinato ha sempre lavorato bene. La squadra ha dimostrato grande carattere e se domani l’Ajax non vince andiamo agli ottavi. Tutto poi potrebbe dipendere da noi. Abbiamo fatto un bel cammino fino a qui. Siamo contenti per il Milan, dobbiamo migliorare e abbiamo avuto anche un po’ di paura ma torniamo a casa con grande soddisfazione di quello che abbiamo fatto. Io non sono preoccupato se perdiamo come a Brescia. Ci sta nel calcio, dobbiamo migliorare in certi frangenti e a ogni errore che facciamo prendiamo dei gol incredibili. Oggi abbiamo dimostrato tanto, sabato c’è il Cittadella e non possiamo perdere punti in campionato. Siamo un gran gruppo che può rendere la vita difficile a tutti. La Youth è una manifestazione stupenda e ci teniamo tanto ad andare avanti”.