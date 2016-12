Udinese-Inter, Mazzarri: "E' stata una delle nostre migliori prestazioni"

18:16 - L'Inter torna a vincere in trasferta e lo fa su un campo difficile come quello di Udine: "E' stata una delle migliori Inter - dice Mazzari -. Anche con Fiorentina e Juve abbiamo fatto buone prestazioni, ma oggi volevamo imporre il gioco come se fossimo in casa. E' questo quello che cerco di inculcare ai ragazzi". Qualcosa si può però migliorare: "Nella gestione della palla dopo il vantaggio, specie quando giochiamo bene e ci specchiamo un po'".

Il tecnico esalta i singoli, a partire da Alvarez: "Posso solo elogiarlo, fa quantità e qualità, sta facendo davvero qualcosa di importante". Molto bene anche Cambiasso, praticamente perfetto in mezzo al campo: "Si vede che è un grande giocatore, è sempre nel posto giusto al momento giusto. Sta bene fisicamente, ora è tornato a essere quello dei tempi di Mourinho. Mette pezze quando siamo un po' scoperti, davvero un grande". Guarin è invece ancora un po' in ritardo: "Fredy ha delle doti incredibili, lui sa che deve tenere la spina attaccata per 90 minuti. A volte perde palla, deve migliorare, su di lui sto lavorando sulla concentrazione".



Dalla squadra si passa alla società: "Se con Thohir abbiamo parlato di mercato? C'è stato un contatto in cui mi ha fatto capire che mi stima, ma di questi argomenti ho parlato solo con il presidente, con Branca e Ausilio. So che è in contatto con Moratti, probabilmente sono entrati anche in questi discorsi. E' normale che fra di loro parlino, anche di quello che penso io. Adesso sugli esterni stiamo andando molto bene, poi è chiaro che è sempre meglio migliorare. Qualcuno ha poco spazio e potrebbe andare a giocare. A gennaio ci confronteremo".