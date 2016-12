Udinese, Di Natale: "Balotelli? Deve sbagliare meno"

20:27 - Antonio Di Natale è il leader dell'Udinese: coi suoi gol ha trascinato negli ultimi anni la squadra friulana, portandola fino alla qualificazione ai preliminari di Champions League nel 2012. Il bomber dei friulani, però, ammentte che questa stagione non è stata come sperava: "Fino ad adesso è stato un anno molto difficile, non abbiamo fatto quello che potevamo, adesso stiamo meglio. Dispiace per la coppa, l'eliminazione è stata una mazzata". Con l'Udinese, Di Natale si è tolto molte soddisfazioni siglando gol importanti e pregevoli: "La rete col Chievo penso sia la più bella che abbia mai fatto. Io e Ibra ci giochiamo il gol più bello dell'anno". Un pensiero poi su un altro bomber italiano, spesso al centro dell'attenzione mediatica più per i suoi comportamenti fuori dal campo che su quelli nel rettangolo di gioco: "Balotelli? E' un bravissimo ragazzo, deve solo capire che bisogna sbagliare meno nel calcio". Una considerazione, infine, su Pozzo e su Guidolin, dal futuro ancora incerto: "Pozzo è un grandissimo presidente, dobbiamo dargli di più - conclude Di Natale -. Guidolin ha una carriera importante, deve stare tranquillo perché la squadra è con lui".