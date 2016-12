Turchia, Donk gioca a bocce e ferma l'azione del Besiktas 

18:12 - Kasimpasa batte Besiktas 2-1, ma la notizia è un'altra. Nel match valido per la Superlig turca, infatti, si è visto un gesto del tutto insolito per un campionato professionistico: Donk, difensore olandese del Kasimpasa, ha fermato l'azione di Manuel Fernandes, lanciato a rete, facendo carambolare un pallone servito appositamente da un raccattapalle sul pallone ufficiale di gara, con cui il Besiktas stava attaccando. Poi, il nostro "eroe" Donk si è finto sorpreso per l'intervento dell'arbitro: che lo ha ammonito ma non ha assegnato il calcio di rigore come invece previsto dal regolamento. Ma questo è calcio, non bocce... GUARDA IL VIDEO