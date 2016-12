Trapattoni: "Mi sento giovane e ho voglia di allenare"

12:36 - Conclusa l'avventura sulla panchina dell'Irlanda dopo la mancata qualificazione ai mondiali, Giovanni Trapattoni ha ancora parecchia voglia di fare nuove esperienze: "Mi sento mentalmente giovane, ho tanta energia e voglio continuare a guidare una squadra dalla panchina", ha detto ai microfoni di Radio Anch'io. "Per fortuna ho diverse proposte tra cui scegliere, anche dall'America e dalla Cina. Deciderò presto verso quale oceano indirizzarmi".

L'ex c.t. della Nazionale delinea anche un bilancio dell'esperienza con l'Irlanda: "E' sostanzialmente positivo. Ci siamo lasciati di comune accordo dopo 5 anni. Il traguardo più grande è stata la qualificazione agli Europei in Polonia dopo 24 anni dall'ultima partecipazione raggiunga con grandi difficoltà: molti giocatori militano nella seconda lega inglese e quindi è chiaro che il tasso tecnico ne risenta".

Trapattoni, interpellato anche sui prossimi Mondiali, non si tira indietro dal dare un pronostico: "Le squadre favorite sono sempre le solite, però bisogna stare attenti al Brasile che, quando si avvicina il bersaglio grosso, alza sempre il suo livello"- poi aggiunge- "L'Italia può mirare in alto: Prandelli ha dato ordine e senso tattico e in più abbiamo giocatori creativi e geniali".



Nel corso della sua lunghissima carriera, il Trap ha avuto a che fare con diversi bad boy, immancabile quindi un giudizio su Balotelli: "Io ne ho confessati tanti di giocatori. Vi ricordate Edmundo? Passavo le notti a parlare con lui. Prandelli fa bene ad avere pazienza, Mario è un giocatore che può dare tanto". Tuttavia mette in guardia il c.t.: "Attenzione, perché questi ragazzi possono far saltare l'armonia del gruppo".