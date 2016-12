Tourè vittima di razzismo a Mosca Tabloid inglesi infuriati

15:49 - Nonostante le iniziative Uefa contro il razzismo, nei campi europei continua ad imperversare il fenomeno. La vittima di giornata è stato Yaya Tourè, preso di mira dai tifosi di casa durante l'incontro di Champions contro il City. L'Uefa si è subito detta imbarazzata e ha richiesto un rapporto sul fattaccio. Intanto è bufera in Inghilterra con i tabloid infuriati per l'accaduto e il Daily Mirror che arriva a chiedere la chiusura degli stadi.

Il Daily Telegraph guarda invece al futuro interrogandosi sul fenomeno razzismo in Russia, il paese che ospiterà la Coppa del Mondo nel 2018. Non solo i tabloid, ma anche il prestigioso Guardian, apre le sue pagine sportive con il brutto episodio capitato al centrocampista del City, chiedeno interventi decisi delle autorità per combattere la discriminazione razziale.