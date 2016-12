Totti si allena: c'è l'ipotesi Fiorentina 

16:20 - Francesco Totti si allena: partitella tattica assieme ai compagni, lavoro atletico a parte. E’ una buona notizia, in vista di Roma-Fiorentina, domenica alle 12,30. Niente di scontato, niente di deciso, però la presenza del capitano in campo, domenica, non è da scartare. E’ un’ipotesi di lavoro, si vedrà nelle prossime ore. In panchina ci andrà, pronto –se dovesse accadere- a fare il suo ingresso in campo.

Nei piani di Garcia c’è l’ipotesi Totti, altrimenti i n campo uno fra Borriello e Ljajic. Si sa quanto l’assenza del capitano abbia pesato nelle ultime quattro prestazione della Roma (quattro pareggi) e quanto Prandelli segua l’evolversi della stagione per puntare a Totti verso il Mondiale. Comunque sia, in questo momento ne avverte il bisogno soprattutto la Roma. Che non ha mai smesso di pensare allo scudetto.