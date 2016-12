Tottenham, Lamela sotto accusa: per i tabloid è un flop da 30 milioni

16:05 - La prima gara da titolare in Premier con la maglia del Tottenham, non ha portato bene a Erik Lamela. L'ex attaccante della Roma, come i compagni d'altronde, è rimasto schiacciato dallo strapotere del City (6-0 il risultato finale). Così attorno al fuoriclasse argentino si è scatenato il malumore dei tabloid: "E' un flop da 30 milioni di sterline - scrive il Daily Mail - In campionato ha solo 5 presenze e l'unico gol lo ha segnato allo Sheriff".

Un modo - evidente - per far dell'ironia. In effetti il Coco è andato a segno solo in Europa League, nel 2-1 casalingo sullo Sheriff Tiraspol, modesto club moldavo: "E' stato il man of the match solo in quella gara... - precisa il Mail nella sua invettiva -. Al Tottenham è costato 30 milioni di sterline, ce l'hanno presentato come il sostituto di Bale" ma il suo rendimento non si avvicina lontanamente a quello del gallese, adesso al Real Madrid. Poi vengono snocciolati una serie di numeri impietosi, che non possono appartenere a un enfant prodige come Lamela: 5 presenze in Premier (appena 1 da titolare, per un totale di 158 minuti), 0 gol e 1 solo assist (per Paulinho a Cardiff). In Europa, in un girone abbastanza facile, l'ex romanista ha avuto qualche minuto in più, ma è fermo al gol con lo Sheriff. L'unico affare, almeno per ora, sembra averlo fatto la Roma.