Torino spettacolare: 4-1 al Catania 

00:17 - Il Torino vince lo scontro salvezza contro il Catania per 4-1 e abbandona la zona salvezza. Protagonista del match El Kaddouri che realizza la sua prima doppietta in Italia e rilancia i granata dopo il brutto stop di Cagliari. Di Immobile (9') e Moretti (59') gli altri gol. Ai siciliani non basta il gol di Leto (49') per evitare la settimana sconfitta in altrettante trasferte. Ora i rossoazzurri sono ultimi in classifica insieme al Chievo.

LA PARTITA

Il Catania deve cercare i primi punti in trasferta, ma parte a rilento e lascia l'iniziativa ai granata che sfruttano le praterie lasciate dalla squadra siciliana: prima Immobile coglie la traversa in mischia, poi lo stesso attaccante sfrutta al meglio la momentanea supremazia numerica e l'erroraccio di Legrottaglie, realizzando il gol del vantaggio dopo appena dieci minuti di gioco. Il Torino amministra il gioco per mezz' ora senza correre particolari rischi e sul finire della prima frazione di gioco ancora l'ex punta della Juve fallisce un paio di occasioni per siglare la sua doppietta personale; i piemontesi riescono comununque a raddoppiare grazie a un altro svarione della difesa con El Kaddouri che davanti ad Andujar non sbaglia.



Il secondo tempo si apre con il gol dell'illusione di Leto che, servito da un'ottima sponda di Maxi Lopez, riapre il match, subito chiuso dal gol di testa di Moretti imbeccato da un calcio d'angolo di Cerci e dalla doppietta personale del talento ex Napoli El Kaddouri, uscito poi tra gli applausi di tutto l'Olimpico di Torino. La vittoria è molto importante per la squadra di Ventura (espulso per proteste) che abbandona la zona calda della classifica e mette in cascina punti importanti per la salvezza.

LE PAGELLE

EL KADDOURI 7,5 - Schierato da mister Ventura come trequartista stupisce tutti offrendo una prestazione di spessore, qualità e continuità: doppietta a parte fornisce assist a ripetizione ai compagni, in special modo a Immobile che spreca le sue invenzioni con errori davanti ad Andujar.



CERCI 7 - Sulla fascia è un rullo compressore: dribbling e controdribblig su qualsiasi avversario che si trovi davanti. Meriterebbe il gol ma perde di lucidità nel finale e compie qualche errore di troppo sotto porta. Offre l'assist da calcio d'angolo a Moretti che chiude definitivamente la partita .



IMMOBILE 7 - Il suo voto potrebbe essere molto più alto, ma fallisce troppe occasioni. Ottima prova comunque, non solo per il gol, lotta su ogni pallone e attacca la profondità fino al momento della sostituzione. Deve essere più cinico sotto porta.



LEGROTTAGLIE 4 - Bruttissimo errore sul gol del 1-0 che spiana la strada al Torino e prova imbarazzante per l'ex difensore della Juventus: in ritardo su ogni taglio di Immobile e molle in tutti i contrasti. Quando il calciatore più rappresentativo gioca così, non c'è proprio niente da fare per la sua squadra.



MAXI LOPEZ 6 - Le vicende extracalcistiche non incidono sulla prestazione dell'attaccante argentino: fa a sportellate per 90 minuti contro Bovo, spesso riuscendo a far salire la squadre e offrendo sponde importanti, come in occasione del gol di Leto.

IL TABELLINO

TORINO-CATANIA 4-1

Torino (4-3-3): Padelli 6; Darmian 6,5, Bovo 6, Moretti 6,5, D'Ambrosio 6,5; Basha 6,5, Vives 7, Farnerud 6,5 (30' st Brighi sv); Cerci 7, Immobile 7 (34' st Meggiorini 5,5) , El Kaddouri 7,5 (20' st Glik 6)

A disp.: Berni, L. Gomis, S. Masiello, Pasquale, Maksimovic, Bellomo, Gazzi, Barreto. All.: Ventura

Catania (4-3-3): Andujar 5,5; Alvarez 5,5, Legrottaglie 4, Gyomber 5,5, Capuano 5,5; Plasil 5,5, Tachtsidis 5 (39' st Freire sv), Guarente 5(34' Leto 6); Castro 5 (34' Barrientos 5,5), Maxi Lopez 6, Keko 5,5.

A disp.: Frison, Ficara, Monzon, Peruzzi, Rolin, Spolli, Biraghi, Petkovic. All.: De Canio

Arbitro: Tommasi

Marcatori: 9' Immobile (T), 34' e 15' st El Kaddouri (T), 4' st Leto (C), 14' st Moretti (T)

Ammoniti: Gyomber, Capuano, Leto, Alvarez, Legrottaglie (C); Bovo, D'Ambrosio, Padelli (T)

Espulsi: 4' st l'allenatore del Torino Ventura per proteste