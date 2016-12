Torino-Roma, Garcia : "Un pareggio in trasferta è positivo"

23:52 - Dopo il pareggio col Torino, Rudi Garcia vede il bicchiere mezzo pieno: "Un punto in trasferta non è mai negativo, però quando sei sopra di un gol speri di vincere. Mi è piaciuto che la squadra ha provato a fare i tre punti fino alla fine". "L'importante è vincere la prossima in casa, così non dobbiamo guardare cosa fanno gli altri", ha aggiunto. Poi sul rigore non dato su Pjanic: "Anche l'arbitro può sbagliare...".

Il tecnico francese non si aggrappa agli episodi: "Non ho visto il fallo si Darmian, lo vedo adesso però per me l’arbitro può sbagliare come gli allenatori e i giocatori. E’ difficile arbitrare, questo non ha cambiato il risultato". Garcia preferisce concentrarsi su quanto ha fatto la sua Roma in campo: "Era importante inziare per Borriello che ha fatto gol e deve prendere fiducia. Abbiamo guardato tutto sul Torino e sapevamo che poteva prendere gol, eravamo avanti e speravo che il Torino uscisse un po' ma sull’1-1 è rimasto tutto dietro ed era difficile trovare spazi senza Gervinho e il capitano".



I giallorossi hanno avuto difficoltà soprattutto a centrocampo: "Merito del Torino, giocare qui è difficile. Altri che hanno già giocato qui sanno quanto è difficile, anche la Juve abbiamo visto come ha vinto qui, un punto qui non è mai un risultato negativo". Poi una stoccata a Benatia sul gol preso: "Sull’1-1 mi dispiace perché Benatia era in vantaggio sulla palla...".



Quanto all'atteggiamento della squadra, il francese non ha nulla da ricriminare ai suoi uomini: "Abbiamo giocato tutta la partita per vincere, anche sull’1-1 abbiamo attaccato tanto e questo mi è piaciuto, il calcio è così non possiamo vincere sempre". Il pari col Toro ha interrotto la striscia positiva della Roma e le ambizioni da record, ma Garcia non ci bada molto: "Per noi non era un peso".



Ma cosa è mancato ai giallorossi? Il tecnico francese non ha dubbi: "Sicuro che senza il capitano e senza Gervinho abbiamo meno soluzioni davanti, dall’inizio non potevamo giocare con Borriello e Ljajic sennò dopo un'ora o 70 minuti il cambio era necessario per tutti e due e dopo sarebbe stato difficile attaccare e vincere senza attaccanti sul campo". Infine uno sguardo alle avversarie dirette per il titolo e a Napoli-Juventus: "Oggi non abbiamo vinto e bisogna guardare il risultato degli altri, ma sono convinto che faremo un risultato buono la prossima volta così prenderemo punti o su una o sull’altra o su tutte e due".