Tim Cup: poker alla Reggina, Chievo avanti

21:32 - Il Chievo Verona travolge 4-1 la Reggina allo stadio Bentegodi e conquista il pass per gli ottavi di finale della Coppa Italia Tim Cup dove affronterà la Fiorentina a inizio gennaio. Protagonisti per i gialloblù l'attaccante Paloschi, autore di due gol, e il giovane brasiliano Matos Da Silva, una rete e tante belle giocate. Per i calabresi è amaro il ritorno in panchina di Atzori, richiamato dopo l'esonero di Castori.

Il Chievo parte molto bene e dopo una bella parata di Benassi al 9' su tiro di Bentivoglio, conquista un calcio di rigore al 15' per fallo dello stesso portiere calabrese che in uscita travolge Acosty. E' Paloschi a trasformare il penalty per l'1-0. Dopo circa dieci minuti, al 25', il Chievo fa 2-0 ancora con Paloschi che chiude un bel triangolo in area e insacca di interno destro. A questo punto si sveglia la Reggina che al 31' colpisce il palo con Dall'Oglio direttamente su punizione e al 36' va in gol con Gentili sugli sviluppi di un corner per il 2-1 di fine primo tempo.



Nella ripresa è ancora la squadra di Corini a partire meglio. Pronti via e Benassi è super a dire di no in uscita a Da Silva. Al 5' il portiere ospite non può nulla sul destro ad incrociare dal limite dell'area di Ardemagni per il 3-1. Poco dopo è il palo a dire di no ad Ardemagni che si avventa sul cross basso da destra di Acosty. Poco dopo la mezzora i gialloblù fanno 4-1 col gioiellino brasiliano Da Silva che insacca di testa in tuffo su traversone da destra di Sestu. L'ultima chance è ancora per il Chievo che al 35' spreca con Sestu il cui tiro da buona posizione finisce molto alto sulla traversa.