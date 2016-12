Tim Cup: passa l'Atalanta, Sassuolo fuori

21:32 - L'Atalanta supera 2-0 il Sassuolo allo stadio Atleti Azzurri d'Italia in un match dal sapore di serie A e conquista l'accesso per gli ottavi di finale della Coppa Italia Tim Cup contro il Napoli al San Paolo, gara prevista a inizio gennaio. I gol decisivi dei bergamaschi arrivano nella ripresa grazie a Konè e a De Luca. Fuori gli emiliani di Di Francesco che vengono da un ottimo momento in campionato.

Nel primo tempo è il Sassuolo a farsi preferire mentre l'Atalanta non è mai pericolosa dalle parti di Pomini. Gli emiliani costruiscono ma peccano di precisione in zona gol: al 22' Schelotto mette alto di testa, al 30' Chibsah non inquadra la porta dopo un bel triangolo con Alexe mentre al 34' lo stesso romeno mette a lato da dentro l'area. Nella ripresa è di fatto solo Atalanta.

La squadra di Colantuono al 5' è pericolosa con Marilungo ma Pomini chiude in uscita, ma al 54' arriva l'1-0 di Moussa Konè che si inserisce sul traversone di Pugliese, approfitta della difesa ferma e insacca col destro. Al 72' i bergamaschi chiudono i conti con De Luca che viene pescato tutto solo in area dal filtrante di Cigarini, controlla la sfera e la spedisce alle spalle di Pomini.