Tim Cup, Inter agli ottavi ma col brivido

10:08 - L'Inter batte 3-2 il Trapani a San Siro nel quarto turno di Tim Cup al termine di una partita combattuta soprattutto nel finale. Nerazzurri avanti di tre reti a fine primo tempo grazie ai gol di Guarin al 4', Belfodil al 40' e Taider su rigore al 44'. Gli ospiti tornano in campo con un altro piglio e accorciano con Caccetta al 54' e con Madonia al 90' ma devono arrendersi all'Inter che accede così agli ottavi di finale dove affronterà l'Udinese.

Ampio turnover per Mazzarri che schiera Kovacic dal primo minuto alle spalle di Belfodil unica punta e il brasiliano Wallace ala destra. Boscaglia lascia a riposo Mancosu inserendo la coppia Iunco-Abate in avanti. Pronti via e al 4' l'Inter è già in vantaggio con una punizione rasoterra calciata da Guarin che si infila tra palo e portiere con Marcone non esente da colpe. La prima risposta del Trapani arriva al 10' con un tiro di Iunco al volo che termina abbondantemente a lato. La gara prosegue su ritmi più blandi e al 40' arriva il raddoppio nerazzurro: cross dalla sinistra di Alvaro Pereira per Belfodil che anticipa Terlizzi che, al volo, spedisce la palla in rete da pochi passi. Quattro minuti più tardi Iunco stende nettamente Guarin in area. Dal dischetto si presenta Taider che non sbaglia la rete del 3-0. Risultato in ghiaccio e squadre negli spogliatoi.

Al rientro in campo l'Inter mantiene il pallino del gioco ma al 54' arriva l'inatteso gol del Trapani: sugli sviluppi di una rimessa laterale, Caccetta si intrufola in area nerazzurra e, lasciato inspiegabilmente solo, infila il pallone sotto le gambe di Carrizo per la gioia dei quasi 3000 tifosi siciliani accorsi in massa a San Siro per una sfida che resterà nella storia del club. Boscaglia ci crede e manda così in campo Mancosu al posto di Iunco. Al 73' gli ospiti sfiorano il raddoppio: Basso si trova tutto solo a calciare in area ma il suo destro si spegne tra le braccia di Carrizo. L'Inter torna a farsi vedere al 77' con un gran sinistro di Alvaro Pereira deviato in angolo da Marcone. Sullo scoccare del 90' arriva il secondo gol del Trapani con Madonia che infila di destro nell'angolino il pallone del 3-2. Nonostante il forcing nel recupero, la squadra di Boscaglia non trova la rete del pareggio e l'Inter può così festeggiare il sudato passaggio del turno.