Tim Cup: il Parma batte 4-1 Varese e vola agli ottavi, dove trova la Lazio

10:23 - Il Parma fa festa e nel quarto turno di Coppa Italia batte 4-1 il Varese al Tardini. Nonostante una formazione piena di seconde linee, i ducali hanno la meglio in modo piuttosto agevole dei lombardi: gara subito in discesa con la rete di Valdes, poi arrotondano Munari, Palladino e Rosi. A nulla serve la rete della bandiera di Damonte. Negli ottavi di finale gli uomini di Donadoni dovranno vedersela con la Lazio di Petkovic.

Donadoni lascia fuori i big e concede spazio a diverse riserve. A brillare sin da subito è Valdes, che al 6' si produce in una serpentina e poi spara sotto la traversa col sinistro per l'1-0 che inaugura la gara. Passano pochi secondi e i ducali trovano anche il palo con la punizione calciata dall'ex Milan Mesbah. Il primo tempo si sviluppa su ritmi piuttosto blandi e si chiude sull'1-0 per i padroni di casa. Nella ripresa però il Parma dilaga e si diverte: al 48' viene annullato per fuorigioco un gol a Rosi, ma al minuto 53 è Munari a girare in rete di testa il calcio d'angolo di Valdes. Il 3-0 porta la firma di Palladino, che al 58' decide di fare tutto da solo e batte col destro Milan; al minuto 69 c'è gloria anche per Rosi con un sinistro deviato. A due dal termine arriva la soddisfazione della rete per Damonte, che s'inserisce sull'inzuccata di Pavoletti e fa 4-1. Finisce con i pochi spettatori del Tardini in festa, negli ottavi per il Parma ci sarà la Lazio.