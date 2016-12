Tifosi Lazio arrestati, si muove il Parlamento italiano e domani Letta va a Varsavia

17:37 - Sono ore importanti e decisive per la questione che riguarda i tifosi laziali arrestati a Varsavia prima della partita di Europa League tra Legia e Lazio (dei 149 finiti in carcere, 137 sono stati rimessi in libertà, mentre 22 sono ancora in Polonia). Dopo che nei giorni scorsi si era mosso il ministro degli esteri Bonino chiedendo informazioni al suo omologo Sikorski, i due parlamentari di Fratelli d'Italia Scurria e Fidanza arrivati ieri a Varsavia hanno incontrato oggi alcuni ragazzi incarcerati e parlato con le autorità polacche chiedendo loro garanzie in merito al trattamento in carcere e soprattutto che non vengano assolutamente messi in celle dove vi siano detenuti polacchi, onde evitare pericolosi contatti.

Fidanza ha spiegato che dei 22 tuttora detenuti, 11 sono già stati processati per direttissima e condannati a pene tra i due e i quattro mesi per resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver sottoscritto una dichiarazione in polacco in cui ammettevamo le loro responsabilità.



Gli altri undici sono accusati di adunata sediziosa e potrebbero essere processati al più presto, condannati a una pena pecuniaria e rimessi in libertà. Oppure, se i tempi dovessero allungarsi, potrebbero essere rilasciati su cauzione e processati più avanti: una rappresentanza di tifosi si recherà a Varsavia per portare i soldi necessari, raccolti tra la curva nord e i giocatori della Lazio .



Domani sarà a Varsavia - per precedenti impegni istituzionali - il presidente del Consiglio Letta, che è stato sensibilizzato sulla vicenda e si prepara a incontrare i famigliari dei ragazzi arrestati.

I GENITORI DEGLI ARRESTATI: LETTA CI ASCOLTI

"Chiediamo un incontro ufficiale con il presidente del Consiglio Enrico Letta, che domani sarà qui a Varsavia per il Vertice intergovernativo con il primo ministro Donald Tusk". Questo quanto dichiarato in una nota da Alessandro Coresi, portavoce dei genitori dei ragazzi detenuti a Varsavia che, assieme agli altri genitori, attende aggiornamenti presso l'ambasciata italiana in Polonia. "Da giorni siamo qui per seguire personalmente cosa sta succedendo ai nostri ragazzi - prosegue la nota - e vogliamo illustrare al nostro premier la gravissima situazione venutasi a creare dopo gli arresti del 28 novembre e chiedere al Governo un intervento ufficiale netto e risolutivo per riportare a casa immediatamente i nostri figli ingiustamente detenuti in Polonia".