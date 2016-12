Tifosi laziali in Polonia: il caso all'Unione europea. La Bonino chiama il ministro polacco: "Liberare i 22 italiani" 

09:52 - Fare piena luce su vicenda dei cittadini italiani fermati a Varsavia: è quanto chiede il vicepresidente del Parlamento Ue Roberta Angelilli in una interrogazione presentata alla Commissione e al Consiglio Ue in merito alla vicenda degli oltre cento tifosi laziali fermati dalla polizia polacca prima della partita svoltasi a Varsavia.

"Questa vicenda, a distanza di giorni - osserva Angelilli in una nota - presenta ancora diverse zone d'ombra, su cui è doveroso fare piena luce al fine di accertare che non siano stati lesi i diritti fondamentali dei nostri connazionali all'estero. Molti episodi legati al fermo e al rinvio a giudizio dei cittadini italiani risultano poco chiari e connotati da evidenti abusi e atteggiamenti sproporzionati da parte delle autorità della Polonia".

"Vi sono aspetti da chiarire - continua la vicepresidente del Pe - sia sul fronte delle modalità che delle motivazioni di questa azione preventiva da parte delle Autorità polacche. In queste ore, infatti, sto continuando a ricevere segnalazioni di diversi casi di cittadini italiani che sarebbero stati coinvolti in gravi episodi, subendo maltrattamenti, rispetto ai quali si devono delle spiegazioni all'Italia e all'Europa".

"Ho chiesto pertanto alla Commissione e al Consiglio - conclude Angelilli - di fare piena luce sul comportamento delle autorità di polizia e giudiziarie della Polonia e accertare se siano stati rispettati, per i nostri connazionali, tutti i diritti alla difesa e a un processo equo come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo".

BONINO AL MINISTRO POLACCO: "LIBERARE 22 ITALIANI"

"Ho chiesto oggi al mio omologo polacco Sikorski chiarimenti su una vicenda che presenta contorni ancora da approfondire pienamente e che vede al momento 22 nostri concittadini detenuti nel carcere di Varsavia. Gli ho anche chiesto di adoperarsi affinchè vengano messi in libertà, anche dietro cauzione, in attesa del processo. Sikorski mi ha promesso il suo personale interessamento e si è impegnato ad aggiornarmi tempestivamente", si legge nella nota diffusa dal ministro degli Esteri. "Ho parlato oggi anche con il Presidente della Lazio Lotito cui ho espresso la mia solidarietà per quei tifosi pacifici che si sono trovati coinvolti in situazioni che non hanno nulla a che vedere con lo spettacolo del calcio. L'ho anche rassicurato illustrando tutte le azioni che il governo sta mettendo in atto per giungere alla liberazione di tutti i connazionali tratti in arresto" ha poi aggiunto la Bonino.



AMBASCIATORE ITALIANO VEDRA' MINISTRO GIUSTIZIA

L'ambasciatore italiano a Varsavia Riccardo Guariglia incontrerà domani il ministro della Giustizia polacco per affrontare il caso dei tifosi italiani arrestati dopo i disordini per la partita Legia Varsavia-Lazio. Lo ha fatto sapere in serata il Ministro degli Esteri Emma Bonino in un'ulteriore nota. Bonino ha riferito inoltre che lo stesso ambasciatore Guariglia in un suo incontro con il Sottosegretario alla Giustizia polacco "ha sollecitato l'accelerazione delle procedure" per consentire a tutti i parenti dei connazionali di incontrare i propri cari in carcere e portare loro alcuni effetti personali. In giornata ha avuto anche un incontro con il Sottosegretario al Ministero dell'Interno competente per le forze di polizia cui ha illustrato "il carattere emotivo che l'intera vicenda suscita presso il governo e l'opinione pubblica italiana". Gli avvocati difensori che sono in "stretto contatto" con la nostra Ambasciata stanno concordando con le famiglie la linea da seguire e raccogliendo il materiale necessario presso i tribunali polacchi per presentare ricorso il piu' rapidamente possibile, ha aggiunto la titolare della Farnesina, "rilevando peraltro che la polizia polacca ha sequestrato ad alcuni giovani italiani coltelli, tirapugni e persino un'ascia".

SIT-IN DI 200 TIFOSI DELLA LAZIO ALLA FARNESINA

Circa duecento tifosi della Lazio si sono radunati davanti alla Farnesina per un sit-in in sostegno dei supporter biancocelesti fermati a Varsavia, a poche ore dal match di Europa League tra il Legia e la Lazio di giovedi' scorso. "Liberateli!" recitava lo striscione esposto. A presidiare la situazione davanti al ministero degli Esteri c'erano sei camionette di Polizia e Guardia di Finanza. Il clima è rimasto comunque tranquillo. I supporter hanno raccolto anche delle offerte per permettere il rientro di coloro che sono ancora nella capitale polacca.



CURVA NORD IN SILENZIO PER PROTESTA

La Curva Nord dello stadio Olimpico di Roma è restata muta per tutti i 90 minuti di Lazio-Napoli, posticipo di serie A in programma alle ore 21. I supporter biancocelesti hanno deciso di scioperare così contro i fermi dei tifosi laziali disposti dalla polizia di Varsavia in occasione del match di Europa League.